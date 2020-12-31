Поздравление с новым годом 2021 короткие и веселые

Короткие поздравления с Новым годом 2021
В Новый год желаю счастья,
Бесконечного добра.
Исполняются всегда!
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Новых планов и идей,
Новых радостных затей!
Пусть подарит Новый год
Жизнь, где каждый день везет!
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Пусть Новый год подарит вам множество возможностей, наполнит каждый ваш день радостью, превратить ваши мечты в реальность, а все ваши усилия — в отличные результаты. С Новым годом!
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Пожелаю в Новый год
На все месяцы вперед
Мира, счастья и достатка,
Чтоб жилось легко и сладко!
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Поздравляю с Новым годом!
Пусть плохое не тревожит,
Пусть хорошее приходит.
Будет год пускай прекрасным,
Чудным, добрым, очень классным.
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Наступает Новый Год.
Каждый чуда в жизни ждет.
А проблемы прочь умчатся!
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Блестящего Нового года,
Уюта семейного Вам,
Здоровья, удачи, свободы,
Успехов всем Вашим делам!
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Пусть хорошее случается,
Пусть приходят чудеса,
И мечты все исполняются.
С Новым годом всех! Ура!
***
Новых возможностей, новых идей,
Рядом прекрасных, надежных друзей!
Новый год станет пускай самым лучшим,
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Поздравляю с годом Новым,
Будет он счастливым, добрым,
Пусть исполнит все желания,
Мира, счастья, понимания.
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С Новым годом поздравляю!
Мир, добро, любовь и радость
Пусть несет он в каждый дом!
***
В Новый год желаю счастья.
Пусть обходят все ненастья.
Будьте счастливы всегда,
Не грустите никогда!
***
Желаю, чтобы этот год
Был в сто раз лучше предыдущих.
Добра, удачи, всех красот,
Дней ярких, клевых и везучих!
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Пусть тают снежинки, пусть тают сердца,
Пусть сказке волшебной не будет конца,
И все долгожданное произойдет!
***
Пусть в праздник новогодний
Приходит свет в сердца,
Добра, тепла, здоровья,
Успехов и добра!
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С Новым годом! Чудо-сказкой
Пусть наполнится ваш дом!
И всегда тепло и радость,
Доброта царит пусть в нем!
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Ёлка весело сверкает,
Наступает Новый год,
Пусть исполнит он желанья,
***
Желаю удачи вам в Новом году,
Пусть ангел-хранитель отгонит беду.
Здоровья и счастья, поддержки друзей,
Высокой зарплаты и много идей!
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Новый год несет подарки
Ну, а кто не очень верит, —
Тем сто грамм и колбаса!
Источник: pozdravok.ru