Поздравление с новым годом 2021 короткие и веселые

Открывайте двери, Новый год на пороге!

Короткие поздравления с Новым годом 2021

Короткие поздравления с Новым годом 2021

В Новый год желаю счастья,

Бесконечного добра.



Пусть мечты и все желаньяИсполняются всегда!

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Новых планов и идей,

Новых радостных затей!

Пусть подарит Новый год

Жизнь, где каждый день везет!

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Пусть Новый год подарит вам множество возможностей, наполнит каждый ваш день радостью, превратить ваши мечты в реальность, а все ваши усилия — в отличные результаты. С Новым годом!

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Пожелаю в Новый год

На все месяцы вперед

Мира, счастья и достатка,

Чтоб жилось легко и сладко!

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Поздравляю с Новым годом!



Пусть удачи будет много,Пусть плохое не тревожит,Пусть хорошее приходит.Будет год пускай прекрасным,Чудным, добрым, очень классным.

***

Наступает Новый Год.

Каждый чуда в жизни ждет.



Пусть мечты осуществятся,А проблемы прочь умчатся!

***

Блестящего Нового года,

Уюта семейного Вам,

Здоровья, удачи, свободы,

Успехов всем Вашим делам!

***

Пусть хорошее случается,

Пусть приходят чудеса,

И мечты все исполняются.

С Новым годом всех! Ура!

***

Новых возможностей, новых идей,

Рядом прекрасных, надежных друзей!

Новый год станет пускай самым лучшим,



Добрым, веселым и очень везучим!

***

Поздравляю с годом Новым,

Будет он счастливым, добрым,

Пусть исполнит все желания,

Мира, счастья, понимания.

***

С Новым годом поздравляю!



Пусть счастливым будет он,Мир, добро, любовь и радостьПусть несет он в каждый дом!

***

В Новый год желаю счастья.

Пусть обходят все ненастья.

Будьте счастливы всегда,

Не грустите никогда!

***

Желаю, чтобы этот год

Был в сто раз лучше предыдущих.

Добра, удачи, всех красот,

Дней ярких, клевых и везучих!

***

Пусть тают снежинки, пусть тают сердца,

Пусть сказке волшебной не будет конца,



Надежду с собой принесет Новый год,И все долгожданное произойдет!

***

Пусть в праздник новогодний

Приходит свет в сердца,

Добра, тепла, здоровья,

Успехов и добра!

***

С Новым годом! Чудо-сказкой

Пусть наполнится ваш дом!

И всегда тепло и радость,

Доброта царит пусть в нем!

***

Ёлка весело сверкает,

Наступает Новый год,

Пусть исполнит он желанья,



Счастья море принесёт!

***

Желаю удачи вам в Новом году,

Пусть ангел-хранитель отгонит беду.

Здоровья и счастья, поддержки друзей,

Высокой зарплаты и много идей!

***

Новый год несет подарки



Тем, кто верит в чудеса!Ну, а кто не очень верит, —Тем сто грамм и колбаса!

Источник: pozdravok.ru