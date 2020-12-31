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Поздравление с новым годом 2021 короткие и веселые

12:20 31.12.2020 Фото: pxhere.com
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Открывайте двери, Новый год на пороге!

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Короткие поздравления с Новым годом 2021

Короткие поздравления с Новым годом 2021

В Новый год желаю счастья,
Бесконечного добра.

Пусть мечты и все желанья
Исполняются всегда!

***

Новых планов и идей,
Новых радостных затей!
Пусть подарит Новый год
Жизнь, где каждый день везет!

***

Пусть Новый год подарит вам множество возможностей, наполнит каждый ваш день радостью, превратить ваши мечты в реальность, а все ваши усилия — в отличные результаты. С Новым годом!

***

Пожелаю в Новый год
На все месяцы вперед
Мира, счастья и достатка,
Чтоб жилось легко и сладко!

***

Поздравляю с Новым годом!

Пусть удачи будет много,
Пусть плохое не тревожит,
Пусть хорошее приходит.
Будет год пускай прекрасным,
Чудным, добрым, очень классным.

***

Наступает Новый Год.
Каждый чуда в жизни ждет.

Пусть мечты осуществятся,
А проблемы прочь умчатся!

***

Блестящего Нового года,
Уюта семейного Вам,
Здоровья, удачи, свободы,
Успехов всем Вашим делам!

***

Пусть хорошее случается,
Пусть приходят чудеса,
И мечты все исполняются.
С Новым годом всех! Ура!

***

Новых возможностей, новых идей,
Рядом прекрасных, надежных друзей!
Новый год станет пускай самым лучшим,

Добрым, веселым и очень везучим!

***

Поздравляю с годом Новым,
Будет он счастливым, добрым,
Пусть исполнит все желания,
Мира, счастья, понимания.

***

С Новым годом поздравляю!

Пусть счастливым будет он,
Мир, добро, любовь и радость
Пусть несет он в каждый дом!

***

В Новый год желаю счастья.
Пусть обходят все ненастья.
Будьте счастливы всегда,
Не грустите никогда!

***

Желаю, чтобы этот год
Был в сто раз лучше предыдущих.
Добра, удачи, всех красот,
Дней ярких, клевых и везучих!

***

Пусть тают снежинки, пусть тают сердца,
Пусть сказке волшебной не будет конца,

Надежду с собой принесет Новый год,
И все долгожданное произойдет!

***

Пусть в праздник новогодний
Приходит свет в сердца,
Добра, тепла, здоровья,
Успехов и добра!

***

С Новым годом! Чудо-сказкой
Пусть наполнится ваш дом!
И всегда тепло и радость,
Доброта царит пусть в нем!

***

Ёлка весело сверкает,
Наступает Новый год,
Пусть исполнит он желанья,

Счастья море принесёт!

***

Желаю удачи вам в Новом году,
Пусть ангел-хранитель отгонит беду.
Здоровья и счастья, поддержки друзей,
Высокой зарплаты и много идей!

***

Новый год несет подарки

Тем, кто верит в чудеса!
Ну, а кто не очень верит, —
Тем сто грамм и колбаса!

Источник: pozdravok.ru

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Пусть Новый год подарит вам множество возможностей, наполнит каждый ваш день радостью, превратить ваши мечты в реальность, а все ваши усилия — в отличные результаты. С Новым годом!

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