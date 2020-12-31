Ани Лорак показала сексапильное тело в черном мини

Под публикацией звезда напомнила фолловерам о том, что Новый год наступит совсем скоро.

Поклонники восхитились внешним видом Лорак

Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала серию сексуальных фото. На кадрах знаменитость позирует в черном атласном комбинезоне с глубоким декольте, который подчеркивает стройную фигуру артистки, выделяя пышную грудь. Соблазнительный образ Ани Лорак дополнила массивным украшением на шее, выразительным макияжем и легкими локонами на волосах. Под публикацией звезда напомнила фолловерам о том, что Новый год наступит совсем скоро:

«Ах, он уже совсем рядом! ?? Новыи? год!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Поклонники восхитились внешним видом Лорак, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Шикарная!?» «Ах, Каролина, Вы прекрасны??? С Наступающим?». «Королева красоты?????». «Каролиночка, солнышко наше ?? Вы - шикарны!» «Такая сладость». «Каролин, вы самая красивая девушка во всем мире». «Богиня».

Источник: ivona.bigmir.net