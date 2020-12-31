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Ани Лорак показала сексапильное тело в черном мини

04:00 31.12.2020 Фото: instagram.com/p/CJYtbEyA0vL
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Под публикацией звезда напомнила фолловерам о том, что Новый год наступит совсем скоро.

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Поклонники восхитились внешним видом Лорак

Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала серию сексуальных фото. На кадрах знаменитость позирует в черном атласном комбинезоне с глубоким декольте, который подчеркивает стройную фигуру артистки, выделяя пышную грудь. Соблазнительный образ Ани Лорак дополнила массивным украшением на шее, выразительным макияжем и легкими локонами на волосах. Под публикацией звезда напомнила фолловерам о том, что Новый год наступит совсем скоро:

«Ах, он уже совсем рядом! ?? Новыи? год!»

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Поклонники восхитились внешним видом Лорак, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Шикарная!?» «Ах, Каролина, Вы прекрасны??? С Наступающим?». «Королева красоты?????». «Каролиночка, солнышко наше ?? Вы - шикарны!» «Такая сладость». «Каролин, вы самая красивая девушка во всем мире». «Богиня».

Источник: ivona.bigmir.net

комментарии певица соблазнительный образ стиль фигура фото Ани Лорак Instagram
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