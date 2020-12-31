Точный гороскоп на 1 января 2021 года каждому знаку зодиака индивидуально и эксклюзивно

Поставьте в этот день перед собой только реальные цели, расставьте правильные приоритеты, и вы достигнете хороших результатов.

Львам нужно верить в свои силы, а Козероги окажутся в центре внимания

Самым важным сегодня у Овнов будет контакт с членами семьи. Вы сможете изменить свои планы и заняться проблемами ваших близких. Результаты всех ваших действий сегодня будут положительными. При ведении споров вам потребуются такт и умение сдержать эмоции, чтобы ваше раздражение не сказалось на ваших отношениях в коллективе.

Спокойный ритм поможет Тельцам сегодня выполнить все намеченные дела. Вам в решении финансовых вопросов и поиску новых источников дохода будет сопутствовать удача. В этот день вы сможете получить поддержку от незнакомых людей. Встречи с начальством и подписание контрактов можно назначить на вторую половину дня.

У Близнецов сегодня дела с недвижимостью будут наиболее эффективными. Вам лучше всего заняться обустройством квартиры или ремонтом. Вторая половина этого дня будет хороша для коммерции. Сегодня вы можете покупать или продавать жилье, а также оформлять сделки. Ваши близкие будут требовать вашего участия в своих делах.

Руководствуясь только вдохновением, Ракам не удастся сегодня добиться в своих делах стоящих результатов. Вы можете обнаружить, что у вас так ничего и не сдвинулось с места. В этот день ваше настроение может измениться до депрессии. Вам не стоит общаться в живую, выбирайте только электронные средства связи.

Основанием для сегодняшнего успеха Львов будет уверенность в своих силах и позитивные мысли. Ваше доброе отношение к людям поможет привлечь помощников. Сегодня без поддержки вам не обойтись. Ваш бизнес и ваша карьера в этот день будут тормозиться. Вторую половину дня лучше всего посвятить общению с детьми или активному отдыху.

Коммуникабельность и хорошие манеры Дев сегодня помогут им без особого труда получить желаемое, хотя, ради достижения цели, им придется чем-то жертвовать. Поставьте в этот день перед собой только реальные цели, расставьте правильные приоритеты, и вы достигнете хороших результатов. На какое-то время вам придется пожертвовать семейными делами, если для вас карьера важнее.

Занятия, связанные с престижем или модной индустрией принесут Весам небольшое разочарование. Окружающие не смогут по достоинству оценить ваших талантов, и это в ответ вызовет у вас чувство досады. Ваш аппетит сегодня может повыситься в разы. Этим вечером ваша мечта найти идеального спутника может воплотиться в жизнь.

Звезды советуют Скорпионам начать изучать что-то новое, что поможет им раскрыть потенциал. У вас проявится потребность в личном пространстве и безопасности. Сегодня новые знания помогут вам продвинуться в профессиональной сфере, поэтому для вас будет очень полезным отправиться в бассейн или пройтись вдоль водоема, чтобы гарантировано избавиться от стресса.

Неоднозначные, трудно объяснимые ситуации будут сегодня причинять Стрельцам беспокойство. Постарайтесь успокоиться и снизить свою активность, посмотрев на ситуацию с другой стороны. В этот день вам придется разбираться с бытовыми проблемами семьи. Вечернее время хорошо подходит для встреч с людьми, которые разделяют ваши взгляды.

Козероги сегодня могут оказаться в центре внимания. Ваши окружающие будут хвалить вас и проявлять к вам добрые эмоции. Не стоит в этот день, требуя бонусов, откровенно пользоваться своим положением. Постарайтесь просто проявить дружелюбие и ваш авторитет надолго упрочится.

Ощущение сопричастности и добрые чувства к окружающим будут характерны для Водолеев. Но если вы будете иметь дело с большими деньгами, старайтесь не поддаваться этим ощущениям. Постарайтесь в этот день, исходя из реальной ситуации, руководствоваться только трезвым рассудком. Возможно, сегодня понадобится помощь вашим друзьям.

Недавние действия Рыб могут принести им неприятные результаты. О вас кто-то может распускать слухи. Постарайтесь исправить положение, выяснив, что рождает такое поведение у окружающих, только не стоит доводить ситуацию до конфликта. Ваши музыкальные впечатления и романтические чувства делите с теми, кто вам особенно дорог.

Источник: izvmor.ru