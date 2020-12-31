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Что строго нельзя делать 31 декабря 2020 года? Можно ли оставаться с долгами и как быть в этом случае

07:20 31.12.2020 Фото: pxhere.com
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Запрещено выкидывать остатки пищи с новогоднего стола – прогоните свою удачу.

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В народе бытует мнение, что в этот день нечисть свободно разгуливает по земле

31 декабря наступает Новый год. В народе бытует мнение, что в этот день нечисть свободно разгуливает по земле. Именно поэтому существовали некоторые запреты. К примеру, категорически нельзя бросать ножи без присмотра на столе, иначе нечистая сила до несчастья может довести.

Нужно постараться не бить посуду, в противном случае не избежать ссор. Нельзя отказывать гостеприимстве, иначе жить придется в нужде. Запрещено выкидывать остатки пищи с новогоднего стола – прогоните свою удачу.

А вот что нужно обязательно сделать, так это раздать все долги, тогда в следующем году ваш доход резко возрастет. А еще попросить прощения у близких и простить всем обиды.

Источник: izvmor.ru

31 декабря 2020 деньги долг запреты дня новый год
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