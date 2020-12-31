Военная пенсия 2021: пенсионеры могут получать вторую пенсию уже с 1 января 2021 года

При назначении не берется в расчет фиксированная выплата. Каждый год пособие индексируется. Если военный пенсионер после назначения гражданской пенсии продолжает работать, каждый год 1 августа производится перерасчет суммы выплат.

Военные пенсионеры могут получать две пенсии

Пенсию по старости военные пенсионеры могут получать, если они после увольнения из силовых структур продолжают работать на гражданских должностях. С места работы за них совершаются платежи в пенсионный фонд. При этом они продолжают получать свои назначенные военные пенсии.

Что дает основание для выплат пенсии по старости военным пенсионерам

Работающие в гражданских организациях военные пенсионеры могут быть получателями страховой пенсии. Для этого гражданин должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования.

На индивидуальном лицевом счете отражается такая информация:

количество отработанных «на гражданке» лет;

зарплата;

страховые взносы;

период работы «на гражданке».

Эта информация дает право на получение пособия по старости и выплат за счет накопления в пенсионном фонде. Данные этого счета указаны в СНИЛС. Получить его можно при личном обращении в отделение ПФР по месту проживания или регистрации.

При каких условиях платится вторая пенсия военным пенсионерам

Для получения второй пенсии нужно, чтобы одновременно выполнялись такие условия:

пенсионный возраст для гражданских лиц (иногда достаточно быть моложе, при работе на Севере, в тяжелых и вредных условиях);

гражданский стаж 11 лет (до 2024 года каждый год будет прибавляться по 1 году);

наличие 18,6 пенсионных коэффициентов;

наличие военной пенсии по выслуге или инвалидности.

При назначении не берется в расчет фиксированная выплата. Каждый год пособие индексируется. Если военный пенсионер после назначения гражданской пенсии продолжает работать, каждый год 1 августа производится перерасчет суммы выплат.

Как правильно оформить вторую пенсию с 1 января 2021 года

Заявление на назначение пенсии по старости военный пенсионер должен подать в отделение ПФР любым из способов:

обратиться лично;

отправить по почте;

поручить доверенному лицу;

отправить заявление в МФЦ;

через работодателя;

на сервисе госуслуг;

через личный кабинет на сайте ПФР.

При этом нужно учесть, есть ли у территориального отделения пенсионного фонда соглашение с МФЦ о приеме таких заявлений. Для каждого способа подачи законом предусмотрен определенный срок рассмотрения заявления и назначения выплат. Если человек предоставляет документы лично или его представитель, то отсчет начинается от дня подачи. Если документы присылаются по почте, то отсчет ведется от даты на почтовом штемпеле. Если документы подаются через МФЦ, то датой приема считается день подачи. На госуслугах отсчет ведется от даты поступления электронных документов.

В пенсионном фонде специалист выдаст список необходимых документов для рассмотрения и назначения выплат.

Источник: www.1rre.ru