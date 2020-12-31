Метеопрогноз на последний день 2020 года: какие сюрпризы приготовила погода на 31 декабря жителям Бердска?

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, ночью небольшой, по востоку местами умеренный снег, днем в отдельных районах небольшой снег, местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный переходом на северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -20, -25°С, местами до -34°С, днем -20, -25°С, местами до -30°С.
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Днем в отдельных районах небольшой снег.
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От редакции
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