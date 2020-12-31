Телепрограмма на 1 января 2021 года

Полная программа телепередач на первый день нового 2021 года поможет не пропустить любимый фильм или телепередачу.

Программа передач на 1 января 2021 года

Программа передач на 1 января 2021 года Первый канал, Россия 1, ТВ Центр (ТВЦ), телепрограмма на 01.01.2021 НТВ, Культура, Матч ТВ, Домашний, РЕН-ТВ, СТС, ТНТ, Звезда, Че (Перец), ТВ-3, Пятый канал, ОТР, TV1000, Disney channel, Пятница!, Ю, ТНТ4.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новогодний календарь» [0+]



07.05 «Кино в цвете»: «Золушка» [0+]08.25 Худ. фильм «Девчата» [0+]10.00 Новости [16+]10.15 Комедия «Ирония судьбы, или C легким паром!» [6+]13.20 Комедия «Бриллиантовая рука» [0+]15.00 Новости [16+]15.10 Комедия «Джентльмены удачи» [6+]16.35 Комедия «Любовь и голуби» [12+]18.20 «Лучше всех!» Новогодний выпуск [0+]21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал [16+]23.20 «Кто хочет стать миллионером?»01.25 «Дискотека 80-х» [16+]03.25 Худ. фильм «Джентльмены предпочитают блондинок» [16+]

РОССИЯ 1

05.00 Худ. фильм «Карнавальная ночь» [16+]

06.15 Худ. фильм «Москва слезам не верит» [16+]



08.40 Худ. фильм «Служебный роман» [16+]11.15 Худ. фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» [16+]12.40 «Песня года» [16+]14.50 Худ. фильм «Иван Васильевич меняет профессию» [16+]16.30 Худ. фильм «Одесский пароход» [12+]17.55 «Юмор года» [16+]20.00 Вести [16+]21.10 Вести. Местное время [16+]21.20 Худ. фильм «Последний богатырь» [12+]23.10 Худ. фильм «Заповедник» [16+]01.05 Худ. фильм «СуперБобровы. Народные мстители» [12+]02.30 Худ. фильм «Сваты» [12+]

ТВ ЦЕНТР (ТВЦ)

06.20 Худ. фильм «Сестра его дворецкого» [12+]

07.55 Худ. фильм «Ученица чародея» [12+]

09.25 Худ. фильм «Золушка» [0+]



10.45 Док. фильм «Фаина Раневская. Королевство маловато!» [12+]11.25 Худ. фильм «Хрустальная ловушка» [12+]14.30 События [16+]14.45 «Как встретишь, так и проведешь!» [12+]15.25 Худ. фильм «Полосатый рейс» [12+]16.55 Док. фильм «Жан Маре. Игры с любовью и смертью» [12+]17.35 Худ. фильм «Граф Монте-Кристо» [12+]20.40 Худ. фильм «Артистка» [12+]22.20 «Приют комедиантов» [12+]23.55 Док. фильм «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста» [12+]00.40 Док. фильм «Чарующий акцент» [12+]01.25 Док. фильм «Любовь на съёмочной площадке» [12+]02.05 Док. фильм «Леонид Броневой. Гениально злой» [16+]02.45 Док. фильм «Женщины Игоря Старыгина» [16+]03.25 Док. фильм «Борис Андреев. Я хотел играть любовь» [12+]04.10 Док. фильм «Нина Дорошина. Чужая любовь» [12+]04.50 Док. фильм «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно» [12+]

НТВ

05.25 Телесериал «Пёс» [16+]

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу [12+]

09.30 Телесериал «Пёс» [16+]

15.30 «Новогодний миллиард» (прямой эфир) [16+]

17.15 Худ. фильм «Новогодний пёс» [16+]

19.00 «Суперстар! Возвращение». Финал [16+]



21.25 Худ. фильм «Дельфин» [16+]01.15 Худ. фильм «Как встретить праздник не по-детски» [16+]02.40 Худ. фильм «В зоне доступа любви» [16+]04.15 «Все звезды в Новый год» [12+]

КУЛЬТУРА

06.30 «Песня не прощается... 1974» [6+]

07.25 Худ. фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» [12+]

09.05 Мультфильм «Двенадцать месяцев» [6+]



10.05 Худ. фильм «Тайна Снежной королевы (Сказка про сказку)» [6+]12.20 Док. фильм «Путешествие к спасительным берегам Мексики» [12+]13.15 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра – 2021 г. Дирижер Риккардо Мути. Прямая трансляция из Вены [12+]15.50 «Красивая планета. Греция. Монастыри Метеоры» [6+]16.05 Док. фильм «Человек в шляпе» [12+]16.50 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло [12+]18.50 «Песня не прощается...». Избранные страницы «Песни года» [6+]20.45 Худ. фильм «Приятель Джои» [12+]22.30 Балет Александра Экмана «Эскапист» [12+]00.00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте [12+]01.00 Док. фильм «Путешествие к спасительным берегам Мексики» [12+]01.55 «Песня не прощается... 1974» [12+]02.45 Мультфильм «Жил-был пёс» [12+]

МАТЧ ТВ

06.00 «Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные». Швеция – США [16+]

08.00 «Как это было на самом деле. Карлсен – Карякин» [12+]



08.30 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты [12+]09.15 «Биатлон. Рождественская гонка звёзд». Масс-старт [0+]10.15 «Биатлон. Рождественская гонка звёзд». Гонка преследования [0+]11.05 «Лыжный спорт. Тур де Ски». Спринт [16+]12.20 Шоу олимпийских чемпионов «Лёд и Пламень» [0+]13.35 «Лыжный спорт. Тур де Ски». Спринт [16+]15.30 «Александра Трусова. В четыре оборота!» [12+]16.00 «Аленький цветочек». Ледовое шоу Татьяны Навки [0+]17.40 «Как это было на самом деле. Золото Аделины Сотниковой в Сочи» [12+]18.10 Худ. фильм «Большой белый обман» [0+]20.00 «Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные» [0+]00.40 «Военный фитнес». Телевизионный фильм. Россия, 2016 г. [12+]02.45 «Лыжный спорт. Тур де Ски». Спринт [0+]04.30 «Дартс. Чемпионат мира». 1/4 финала [0+]

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]



06.35 Худ. фильм «Королевство кривых зеркал» [0+]08.05 Худ. фильм «Анжелика – маркиза ангелов» [16+]10.30 Худ. фильм «Великолепная Анжелика» [16+]12.45 Худ. фильм «Анжелика и король» [16+]15.00 Худ. фильм «Неукротимая Анжелика» [16+]16.55 Худ. фильм «Анжелика и султан» [16+]19.00 Худ. фильм «Ёлка на миллион» [16+]23.15 «В двух километрах от Нового года». Рождественская комедия. Украина, 2004 г. [16+]01.10 Док. фильм «Предсказания: 2021» [16+]02.10 Худ. фильм «Анжелика – маркиза ангелов» [16+]04.05 Док. фильм «Наш Новый год. Романтические шестидесятые» [16+]04.55 Док. фильм «Наш Новый год. Душевные семидесятые» [16+]

РЕН-ТВ

05.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM» [16+]

07.00 Анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк» (Россия) [0+]

08.40 Анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк – 2» (Россия) [0+]



10.00 Анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк – 3» (Россия) [6+]11.30 Анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк – 4» (Россия) [6+]13.15 Анимационный фильм «Алёша Попович и Тугарин Змей» (Россия) [12+]14.45 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (Россия) [0+]16.05 Анимационный фильм «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (Россия) [6+]17.40 Анимационный фильм «Три богатыря и Шамаханская царица» (Россия) [12+]19.10 Анимационный фильм «Три богатыря на дальних берегах» (Россия) [0+]20.35 Анимационный фильм «Три богатыря: Ход конем» (Россия) [6+]22.05 Анимационный фильм «Три богатыря и Морской царь» (Россия) [6+]23.35 Анимационный фильм «Три богатыря и принцесса Египта» (Россия) [6+]00.50 Анимационный фильм «Три богатыря и Наследница престола» (Россия) [6+]02.20 Концерт «Новогодний Задорнов» [16+]03.55 Концерт «Апельсины цвета беж» [16+]

СТС

06.00 «Ералаш»

06.05 Мультфильм «Двенадцать месяцев» [0+]



07.00 Мультсериал «Три кота» [0+]07.30 Мультсериал «Царевны» [0+]08.00 «Детки-предки». Семейная викторина Ведущая – Елена Летучая [12+]09.00 Шоу «Уральских пельменей». Дело пахнет мандарином» [16+]10.00 «Юные титаны, вперёд!». Полнометражный анимационный фильм. США, 2018 г. [6+]11.40 Худ. фильм «Чёрная молния» [0+]13.45 «Ёлки последние». Семейная комедия. Россия, 2018 г. [6+]15.45 «Гринч». Полнометражный анимационный фильм. Франция – Япония – США, 2018 г. [6+]17.25 «Шрэк третий». Полнометражный анимационный фильм. США, 2007 г. [6+]19.15 «Шрэк навсегда». Полнометражный анимационный фильм. США, 2010 г. [12+]21.00 «Гарри Поттер и Философский камень». Фэнтези. Великобритания – США, 2001 г. [12+]00.00 «Русские не смеются». Ведущие – Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Александр Незлобин [16+]01.00 «Здравствуй, папа, Новый год!». Комедия США, 2015 г. [16+]02.45 Худ. фильм «Чёрная молния» [0+]04.20 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]04.45 Мультфильм «Крокодил Гена» [0+]05.00 Мультфильм «Чебурашка» [0+]05.20 Мультфильм «Шапокляк» [0+]05.40 Мультфильм «Чебурашка идёт в школу» [0+]05.50 «Ералаш»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы [0+]

22.30 Программа «Лучшие песни нашего кино» [12+]

ЗВЕЗДА

07.35 «Летучая мышь». Художественный фильм («Ленфильм», 1979) [0+]

09.50 «Покровские ворота». Художественный фильм («Мосфильм», 1982) [0+]

12.05 «Бабий Бунт, или Война в Новоселково». Телесериал (Россия, 2013). 1–12 серии [16+]

13.00 Новости дня [16+]

13.10 «Бабий Бунт, или Война в Новоселково». Телесериал (Россия, 2013). 1–12 серии [16+]

18.00 Новости дня [16+]

18.10 «Бабий Бунт, или Война в Новоселково». Телесериал (Россия, 2013). 1–12 серии [16+]

23.10 «Соломенная шляпка». Художественный фильм («Ленфильм», 1974) [0+]



01.20 «Пирожки с картошкой». Художественный фильм (Россия, 2007) [12+]03.10 «Новогодний романс». Художественный фильм (Россия, 2003) [12+]05.00 «Фронтовые истории любимых актеров. Анатолий Папанов и Иннокентий Смоктуновский». Документальный фильм [6+]05.35 «Сделано в СССР». Документальный сериал [6+]05.50 «Зайчик». Художественный фильм («Ленфильм», 1964) [0+]

ТНТ

06.05 «Комеди Клаб» – «Новогодний выпуск «Караоке Star». Часть 1» [16+]

07.00 «Комеди Клаб» – «Новогодний выпуск «Караоке Star». Часть 2» [16+]



08.05 Худ. фильм «Любовь в большом городе» [16+]10.00 Телесериал «СашаТаня» [16+]12.00 «Однажды в России» [16+]00.00 «Год свиньи». Комедия, Россия, 2018 г. [18+]01.30 «Stand Up». Комедийная программа [16+]04.20 «Открытый микрофон» – «Дайджест» [16+]

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 «Десантура. Никто кроме нас». Боевик, Россия, 2009 [16+]



00.00 «Рюкзак» [16+]01.00 «Экстрасенсы-детективы» [16+]02.00 «Фейк такси» [18+]02.40 «Улетное видео» [16+]

TV1000

05:00 «Белфегор – призрак Лувра» Франция, ужасы, фэнтези, детектив, 2001 [12+]

07:00 «Валериан и город тысячи планет» Франция, Китай, Бельгия, фантастика боевик, 2017 [12+]

09:25 «Доброе утро» США, драма, мелодрама, комедия, 2010 [16+]



11:15 «Невероятное путешествие мистера Спивета» Франция, Австралия, Канада, приключения, семейный 2013 [6+]13:05 «Царь скорпионов» США, Германия, Бельгия, фэнтези, боевик, приключения, 2002 [12+]14:40 «Мумия: Гробница императора драконов» США, Германия, Китай, Канада, ужасы, фэнтези, боевик, триллер, 2008 [16+]16:30 «Валериан и город тысячи планет» Франция, Китай, Бельгия, фантастика боевик, 2017 [12+]19:00 «Пятый элемент» Франция, США, фантастика, боевик, триллер, комедия, 1997 [16+]21:15 «Люди в черном» США, фантастическая комедия, 1997 [12+]22:55 «Люди в чёрном – 2» США, фантастическая комедия, 2002 [16+]00:25 «Люди в чёрном – 3» США, боевик, комедия, 2012 [12+]02:25 «Робин Гуд: Принц воров» США, боевик, драма, мелодрама, приключения, 1991 [12+]

Общественное Телевидение России ОТР

06.40 Звёзды «Дорожного радио». Гала-концерт с участием Николая Баскова, Валерия Меладзе, Наташи Королёвой, Игоря Николаева и др [12+]

07.50 «Календарь» [12+]

09.00 «Среда обитания» [12+]

09.20 Мультипликационный фильм «Бременские музыканты» [0+]

09.40 Мультипликационный фильм «По следам бременских музыкантов» [0+]

10.00 Художественный фильм «Берегите женщин» [12+]



12.05 Художественный фильм «The Beatles. На помощь!» [12+]13.35 Художественный фильм «Папаши» [12+]15.05 «Календарь» [12+]16.15 «Среда обитания» [12+]16.35 Концерт «Хиты ХХ века» [12+]19.00 Новости [16+]19.15 Художественный фильм «Клеопатра» [12+]23.20 «Фестиваль». Оперный бал Елены Образцовой в Большом театре [6+]01.55 Художественный фильм «The Beatles. На помощь!» [12+]03.30 Художественный фильм «Клеопатра» [12+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Маша и Медведь». Мультсериал [0+]

05.15 «Моя родная Ирония судьбы». Документальный фильм [12+]

06.10 «Блеф». Комедия, криминальный (Италия, 1976) [16+]

08.00 «Укрощение строптивого». Комедия (Италия, 1980) [12+]

10.00 «Парфюмерша». 1–8 серии. Мелодрама (Россия, 2013) [12+]



17.25 «След. Хтоническая мощь». Сериал (Россия) [16+]18.10 «След. Народный фронт Деда Мороза». Сериал (Россия) [16+]19.05 «След. Конец света». Сериал (Россия) [16+]20.00 «След. Дорогой. Любимый. Единственный». Сериал (Россия) [16+]20.45 «След. Жизнь за стеклом». Сериал (Россия) [16+]21.25 «След. Каникулы Бонифация». Сериал (Россия) [16+]22.20 «След. Новый год». Сериал (Россия) [16+]23.10 «След. Убить Казанову». Сериал (Россия) [16+]00.00 «След. Снегурочки по вызову». Сериал (Россия) [16+]00.50 «След. Сестра немилосердия». Сериал (Россия) [16+]01.35 «Детективы. Здравствуй, дочка». Сериал (Россия) [16+]02.05 «Детективы. Жгучая ревность». Сериал (Россия) [16+]02.35 «Детективы. Аниматор». Сериал (Россия) [16+]03.05 «Детективы. Поддельный дед». Сериал (Россия) [16+]03.40 «Детективы. Мой ласковый убийца». Сериал (Россия) [16+]04.10 «Детективы. Килька». Сериал (Россия) [16+]04.35 «Детективы. Дон Жуан с Фабричной». Сериал (Россия) [16+]

Телеканал Ю



05:00 Развлекательная программа «Кот-парад» [6+]

14:00 «За кадром. Б16» [16+]

18:55 Премьера! «За кадром. Б16»: 1 сезон, 10 выпуск [16+]

19:30 «За кадром. Б16» [16+]

00:00 «Мыслить как преступник» [16+]



02:40 Реалити-шоу «МастерШеф с Гордоном Рамзи» [16+]

ПЯТНИЦА!

05.00 «Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков» [16+]

11.00 «Животные в движении». Сериал. Великобритания. 2020 [16+]

12.05 «Голубая планета – 2». Сериал. Англия. 2017 [16+]

13.05 «Семь миров, одна планета». Сериал. Великобритания, Германия, Китай, США, Франция. 2019 [16+]

14.10 «Мир наизнанку. Индия» [16+]

17.55 «Мир наизнанку. Камбоджа» [16+]



19.30 «Мир наизнанку. Вьетнам» [16+]22.00 «Реальная любовь». Фильм. Великобритания, США. 2003 [16+]00.40 «Кейт и Лео». Фильм. США. 2001 [16+]02.50 «Орел и решка. Рай и ад» [16+]

DISNEY CHANNEL

05.00 Музыка на Канале Disney [6+]

05.15 «Легенда о Тарзане». Мультсериал [6+]

05.40 «Русалочка». Мультсериал [6+]



06.05 «Чудеса на виражах» Мультсериал [0+]06.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». Мультсериал [6+]06.50 «Тимон и Пумба». Мультсериал [6+]07.25 «Аладдин». Мультсериал [0+]07.50 «Новогоднее караоке». Музыкальная программа [0+]08.00 «Доброе утро с Микки». Анимационное шоу [0+]11.00 «Леди и Бродяга». Мультфильм [6+]12.40 «Леди и Бродяга – 2: Приключения Шалуна». Мультфильм [0+]14.10 «Рапунцель: Новая история». Мультсериал [6+]15.10 «Гравити Фолз». мультсериал [12+]16.10 «Леди Баг и Супер-Кот». Мультсериал [6+]18.00 «Наследники». Муз. фильм [12+]20.20 «Наследники – 2». Муз. фильм [12+]22.50 «Наследники – 3». Муз. фильм [12+]01.00 «Ханна Монтана. Кино». Фильм [6+]02.40 «Леди и Бродяга». Мультфильм [6+]03.55 «Леди и Бродяга – 2: Приключения Шалуна». Мультфильм [0+]

ТНТ 4

06:00 «Comedy Woman Classic»: 1 сезон 23 серия. Юмористическое шоу [16+]

06:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 237 серия [16+]

07:00 «Comedy Woman Classic»: 1 сезон 24 серия. Юмористическое шоу [16+]

07:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 249 серия [16+]

08:00 «Comedy Woman Classic»: 1 сезон 25 серия. Юмористическое шоу [16+]

08:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 220 серия [16+]



09:00 «Комеди Клаб. Лучшее (Дайджест, без гостей)»: 12 сезон 17, 18 серии [16+]10:59 Погода на ТНТ [0+]11:00 «Комеди Клаб. Лучшее (Дайджест, без гостей)»: 12 сезон 19, 20 серии [16+]13:00 Погода на ТНТ [0+]13:01 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 1, 20 серии [16+]15:00 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 2, 21 серии [16+]17:00 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 3 серия [16+]18:00 Погода на ТНТ [0+]18:01 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 22, 4 серии [16+]20:00 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 23, 5 серии [16+]22:00 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 24, 6, 8 серии [16+]00:59 Погода на ТНТ [0+]01:00 «Наша Russia. Дайджест»: 1 сезон 23–26 серии. Скетчком [16+]02:30 «Наша Russia. Дайджест»: 1 сезон 31 серия. Скетчком [16+]03:00 «Comedy Баттл. Последний сезон»: 1 сезон 22, 23 серии [16+]04:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 226 серия [16+]05:00 «Comedy Woman Classic»: 7 сезон 36 серия [16+]05:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 121 серия [16+]

Источник: teleprograms.ru