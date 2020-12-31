Телепрограмма на 1 января 2021 года

Программа передач на 1 января 2021 года Первый канал, Россия 1, ТВ Центр (ТВЦ), телепрограмма на 01.01.2021 НТВ, Культура, Матч ТВ, Домашний, РЕН-ТВ, СТС, ТНТ, Звезда, Че (Перец), ТВ-3, Пятый канал, ОТР, TV1000, Disney channel, Пятница!, Ю, ТНТ4.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новогодний календарь» [0+]
08.25 Худ. фильм «Девчата» [0+]
10.00 Новости [16+]
10.15 Комедия «Ирония судьбы, или C легким паром!» [6+]
13.20 Комедия «Бриллиантовая рука» [0+]
15.00 Новости [16+]
15.10 Комедия «Джентльмены удачи» [6+]
16.35 Комедия «Любовь и голуби» [12+]
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал [16+]
23.20 «Кто хочет стать миллионером?»
01.25 «Дискотека 80-х» [16+]
03.25 Худ. фильм «Джентльмены предпочитают блондинок» [16+]
РОССИЯ 1
05.00 Худ. фильм «Карнавальная ночь» [16+]
06.15 Худ. фильм «Москва слезам не верит» [16+]
11.15 Худ. фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» [16+]
12.40 «Песня года» [16+]
14.50 Худ. фильм «Иван Васильевич меняет профессию» [16+]
16.30 Худ. фильм «Одесский пароход» [12+]
17.55 «Юмор года» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.10 Вести. Местное время [16+]
23.10 Худ. фильм «Заповедник» [16+]
01.05 Худ. фильм «СуперБобровы. Народные мстители» [12+]
02.30 Худ. фильм «Сваты» [12+]
ТВ ЦЕНТР (ТВЦ)
06.20 Худ. фильм «Сестра его дворецкого» [12+]
07.55 Худ. фильм «Ученица чародея» [12+]
09.25 Худ. фильм «Золушка» [0+]
11.25 Худ. фильм «Хрустальная ловушка» [12+]
14.30 События [16+]
14.45 «Как встретишь, так и проведешь!» [12+]
15.25 Худ. фильм «Полосатый рейс» [12+]
16.55 Док. фильм «Жан Маре. Игры с любовью и смертью» [12+]
17.35 Худ. фильм «Граф Монте-Кристо» [12+]
20.40 Худ. фильм «Артистка» [12+]
23.55 Док. фильм «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста» [12+]
00.40 Док. фильм «Чарующий акцент» [12+]
01.25 Док. фильм «Любовь на съёмочной площадке» [12+]
02.05 Док. фильм «Леонид Броневой. Гениально злой» [16+]
02.45 Док. фильм «Женщины Игоря Старыгина» [16+]
03.25 Док. фильм «Борис Андреев. Я хотел играть любовь» [12+]
04.10 Док. фильм «Нина Дорошина. Чужая любовь» [12+]
НТВ
05.25 Телесериал «Пёс» [16+]
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу [12+]
09.30 Телесериал «Пёс» [16+]
15.30 «Новогодний миллиард» (прямой эфир) [16+]
17.15 Худ. фильм «Новогодний пёс» [16+]
19.00 «Суперстар! Возвращение». Финал [16+]
01.15 Худ. фильм «Как встретить праздник не по-детски» [16+]
02.40 Худ. фильм «В зоне доступа любви» [16+]
04.15 «Все звезды в Новый год» [12+]
КУЛЬТУРА
06.30 «Песня не прощается... 1974» [6+]
07.25 Худ. фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» [12+]
09.05 Мультфильм «Двенадцать месяцев» [6+]
12.20 Док. фильм «Путешествие к спасительным берегам Мексики» [12+]
13.15 Новогодний концерт Венского филармонического оркестра – 2021 г. Дирижер Риккардо Мути. Прямая трансляция из Вены [12+]
15.50 «Красивая планета. Греция. Монастыри Метеоры» [6+]
16.05 Док. фильм «Человек в шляпе» [12+]
16.50 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло [12+]
18.50 «Песня не прощается...». Избранные страницы «Песни года» [6+]
20.45 Худ. фильм «Приятель Джои» [12+]
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте [12+]
01.00 Док. фильм «Путешествие к спасительным берегам Мексики» [12+]
01.55 «Песня не прощается... 1974» [12+]
02.45 Мультфильм «Жил-был пёс» [12+]
МАТЧ ТВ
06.00 «Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные». Швеция – США [16+]
08.00 «Как это было на самом деле. Карлсен – Карякин» [12+]
09.15 «Биатлон. Рождественская гонка звёзд». Масс-старт [0+]
10.15 «Биатлон. Рождественская гонка звёзд». Гонка преследования [0+]
11.05 «Лыжный спорт. Тур де Ски». Спринт [16+]
12.20 Шоу олимпийских чемпионов «Лёд и Пламень» [0+]
13.35 «Лыжный спорт. Тур де Ски». Спринт [16+]
15.30 «Александра Трусова. В четыре оборота!» [12+]
16.00 «Аленький цветочек». Ледовое шоу Татьяны Навки [0+]
18.10 Худ. фильм «Большой белый обман» [0+]
20.00 «Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные» [0+]
00.40 «Военный фитнес». Телевизионный фильм. Россия, 2016 г. [12+]
02.45 «Лыжный спорт. Тур де Ски». Спринт [0+]
04.30 «Дартс. Чемпионат мира». 1/4 финала [0+]
ДОМАШНИЙ
06.10 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
08.05 Худ. фильм «Анжелика – маркиза ангелов» [16+]
10.30 Худ. фильм «Великолепная Анжелика» [16+]
12.45 Худ. фильм «Анжелика и король» [16+]
15.00 Худ. фильм «Неукротимая Анжелика» [16+]
16.55 Худ. фильм «Анжелика и султан» [16+]
19.00 Худ. фильм «Ёлка на миллион» [16+]
23.15 «В двух километрах от Нового года». Рождественская комедия. Украина, 2004 г. [16+]
02.10 Худ. фильм «Анжелика – маркиза ангелов» [16+]
04.05 Док. фильм «Наш Новый год. Романтические шестидесятые» [16+]
04.55 Док. фильм «Наш Новый год. Душевные семидесятые» [16+]
РЕН-ТВ
05.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM» [16+]
07.00 Анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк» (Россия) [0+]
08.40 Анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк – 2» (Россия) [0+]
11.30 Анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк – 4» (Россия) [6+]
13.15 Анимационный фильм «Алёша Попович и Тугарин Змей» (Россия) [12+]
14.45 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (Россия) [0+]
16.05 Анимационный фильм «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (Россия) [6+]
17.40 Анимационный фильм «Три богатыря и Шамаханская царица» (Россия) [12+]
19.10 Анимационный фильм «Три богатыря на дальних берегах» (Россия) [0+]
20.35 Анимационный фильм «Три богатыря: Ход конем» (Россия) [6+]
23.35 Анимационный фильм «Три богатыря и принцесса Египта» (Россия) [6+]
00.50 Анимационный фильм «Три богатыря и Наследница престола» (Россия) [6+]
02.20 Концерт «Новогодний Задорнов» [16+]
03.55 Концерт «Апельсины цвета беж» [16+]
СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 Мультфильм «Двенадцать месяцев» [0+]
07.30 Мультсериал «Царевны» [0+]
08.00 «Детки-предки». Семейная викторина Ведущая – Елена Летучая [12+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». Дело пахнет мандарином» [16+]
10.00 «Юные титаны, вперёд!». Полнометражный анимационный фильм. США, 2018 г. [6+]
11.40 Худ. фильм «Чёрная молния» [0+]
13.45 «Ёлки последние». Семейная комедия. Россия, 2018 г. [6+]
15.45 «Гринч». Полнометражный анимационный фильм. Франция – Япония – США, 2018 г. [6+]
19.15 «Шрэк навсегда». Полнометражный анимационный фильм. США, 2010 г. [12+]
21.00 «Гарри Поттер и Философский камень». Фэнтези. Великобритания – США, 2001 г. [12+]
00.00 «Русские не смеются». Ведущие – Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Александр Незлобин [16+]
01.00 «Здравствуй, папа, Новый год!». Комедия США, 2015 г. [16+]
02.45 Худ. фильм «Чёрная молния» [0+]
04.20 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
04.45 Мультфильм «Крокодил Гена» [0+]
05.20 Мультфильм «Шапокляк» [0+]
05.40 Мультфильм «Чебурашка идёт в школу» [0+]
05.50 «Ералаш»
ТВ-3
06.00 Мультфильмы [0+]
22.30 Программа «Лучшие песни нашего кино» [12+]
ЗВЕЗДА
07.35 «Летучая мышь». Художественный фильм («Ленфильм», 1979) [0+]
09.50 «Покровские ворота». Художественный фильм («Мосфильм», 1982) [0+]
12.05 «Бабий Бунт, или Война в Новоселково». Телесериал (Россия, 2013). 1–12 серии [16+]
13.00 Новости дня [16+]
13.10 «Бабий Бунт, или Война в Новоселково». Телесериал (Россия, 2013). 1–12 серии [16+]
18.00 Новости дня [16+]
18.10 «Бабий Бунт, или Война в Новоселково». Телесериал (Россия, 2013). 1–12 серии [16+]
23.10 «Соломенная шляпка». Художественный фильм («Ленфильм», 1974) [0+]
03.10 «Новогодний романс». Художественный фильм (Россия, 2003) [12+]
05.00 «Фронтовые истории любимых актеров. Анатолий Папанов и Иннокентий Смоктуновский». Документальный фильм [6+]
05.35 «Сделано в СССР». Документальный сериал [6+]
05.50 «Зайчик». Художественный фильм («Ленфильм», 1964) [0+]
ТНТ
06.05 «Комеди Клаб» – «Новогодний выпуск «Караоке Star». Часть 1» [16+]
07.00 «Комеди Клаб» – «Новогодний выпуск «Караоке Star». Часть 2» [16+]
10.00 Телесериал «СашаТаня» [16+]
12.00 «Однажды в России» [16+]
00.00 «Год свиньи». Комедия, Россия, 2018 г. [18+]
01.30 «Stand Up». Комедийная программа [16+]
04.20 «Открытый микрофон» – «Дайджест» [16+]
ЧЕ (ПЕРЕЦ)
06.00 «Десантура. Никто кроме нас». Боевик, Россия, 2009 [16+]
01.00 «Экстрасенсы-детективы» [16+]
02.00 «Фейк такси» [18+]
02.40 «Улетное видео» [16+]
TV1000
05:00 «Белфегор – призрак Лувра» Франция, ужасы, фэнтези, детектив, 2001 [12+]
07:00 «Валериан и город тысячи планет» Франция, Китай, Бельгия, фантастика боевик, 2017 [12+]
09:25 «Доброе утро» США, драма, мелодрама, комедия, 2010 [16+]
13:05 «Царь скорпионов» США, Германия, Бельгия, фэнтези, боевик, приключения, 2002 [12+]
14:40 «Мумия: Гробница императора драконов» США, Германия, Китай, Канада, ужасы, фэнтези, боевик, триллер, 2008 [16+]
16:30 «Валериан и город тысячи планет» Франция, Китай, Бельгия, фантастика боевик, 2017 [12+]
19:00 «Пятый элемент» Франция, США, фантастика, боевик, триллер, комедия, 1997 [16+]
21:15 «Люди в черном» США, фантастическая комедия, 1997 [12+]
22:55 «Люди в чёрном – 2» США, фантастическая комедия, 2002 [16+]
00:25 «Люди в чёрном – 3» США, боевик, комедия, 2012 [12+]
Общественное Телевидение России ОТР
06.40 Звёзды «Дорожного радио». Гала-концерт с участием Николая Баскова, Валерия Меладзе, Наташи Королёвой, Игоря Николаева и др [12+]
07.50 «Календарь» [12+]
09.00 «Среда обитания» [12+]
09.20 Мультипликационный фильм «Бременские музыканты» [0+]
09.40 Мультипликационный фильм «По следам бременских музыкантов» [0+]
10.00 Художественный фильм «Берегите женщин» [12+]
13.35 Художественный фильм «Папаши» [12+]
15.05 «Календарь» [12+]
16.15 «Среда обитания» [12+]
16.35 Концерт «Хиты ХХ века» [12+]
19.00 Новости [16+]
19.15 Художественный фильм «Клеопатра» [12+]
23.20 «Фестиваль». Оперный бал Елены Образцовой в Большом театре [6+]
03.30 Художественный фильм «Клеопатра» [12+]
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Маша и Медведь». Мультсериал [0+]
05.15 «Моя родная Ирония судьбы». Документальный фильм [12+]
06.10 «Блеф». Комедия, криминальный (Италия, 1976) [16+]
08.00 «Укрощение строптивого». Комедия (Италия, 1980) [12+]
10.00 «Парфюмерша». 1–8 серии. Мелодрама (Россия, 2013) [12+]
18.10 «След. Народный фронт Деда Мороза». Сериал (Россия) [16+]
19.05 «След. Конец света». Сериал (Россия) [16+]
20.00 «След. Дорогой. Любимый. Единственный». Сериал (Россия) [16+]
20.45 «След. Жизнь за стеклом». Сериал (Россия) [16+]
21.25 «След. Каникулы Бонифация». Сериал (Россия) [16+]
22.20 «След. Новый год». Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След. Убить Казанову». Сериал (Россия) [16+]
00.50 «След. Сестра немилосердия». Сериал (Россия) [16+]
01.35 «Детективы. Здравствуй, дочка». Сериал (Россия) [16+]
02.05 «Детективы. Жгучая ревность». Сериал (Россия) [16+]
02.35 «Детективы. Аниматор». Сериал (Россия) [16+]
03.05 «Детективы. Поддельный дед». Сериал (Россия) [16+]
03.40 «Детективы. Мой ласковый убийца». Сериал (Россия) [16+]
04.10 «Детективы. Килька». Сериал (Россия) [16+]
Телеканал Ю
05:00 Развлекательная программа «Кот-парад» [6+]
14:00 «За кадром. Б16» [16+]
18:55 Премьера! «За кадром. Б16»: 1 сезон, 10 выпуск [16+]
19:30 «За кадром. Б16» [16+]
00:00 «Мыслить как преступник» [16+]
ПЯТНИЦА!
05.00 «Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков» [16+]
11.00 «Животные в движении». Сериал. Великобритания. 2020 [16+]
12.05 «Голубая планета – 2». Сериал. Англия. 2017 [16+]
13.05 «Семь миров, одна планета». Сериал. Великобритания, Германия, Китай, США, Франция. 2019 [16+]
14.10 «Мир наизнанку. Индия» [16+]
17.55 «Мир наизнанку. Камбоджа» [16+]
22.00 «Реальная любовь». Фильм. Великобритания, США. 2003 [16+]
00.40 «Кейт и Лео». Фильм. США. 2001 [16+]
02.50 «Орел и решка. Рай и ад» [16+]
DISNEY CHANNEL
05.00 Музыка на Канале Disney [6+]
05.15 «Легенда о Тарзане». Мультсериал [6+]
05.40 «Русалочка». Мультсериал [6+]
06.25 «Чип и Дейл спешат на помощь». Мультсериал [6+]
06.50 «Тимон и Пумба». Мультсериал [6+]
07.25 «Аладдин». Мультсериал [0+]
07.50 «Новогоднее караоке». Музыкальная программа [0+]
08.00 «Доброе утро с Микки». Анимационное шоу [0+]
11.00 «Леди и Бродяга». Мультфильм [6+]
12.40 «Леди и Бродяга – 2: Приключения Шалуна». Мультфильм [0+]
15.10 «Гравити Фолз». мультсериал [12+]
16.10 «Леди Баг и Супер-Кот». Мультсериал [6+]
18.00 «Наследники». Муз. фильм [12+]
20.20 «Наследники – 2». Муз. фильм [12+]
22.50 «Наследники – 3». Муз. фильм [12+]
01.00 «Ханна Монтана. Кино». Фильм [6+]
02.40 «Леди и Бродяга». Мультфильм [6+]
ТНТ 4
06:00 «Comedy Woman Classic»: 1 сезон 23 серия. Юмористическое шоу [16+]
06:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 237 серия [16+]
07:00 «Comedy Woman Classic»: 1 сезон 24 серия. Юмористическое шоу [16+]
07:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 249 серия [16+]
08:00 «Comedy Woman Classic»: 1 сезон 25 серия. Юмористическое шоу [16+]
08:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 220 серия [16+]
10:59 Погода на ТНТ [0+]
11:00 «Комеди Клаб. Лучшее (Дайджест, без гостей)»: 12 сезон 19, 20 серии [16+]
13:00 Погода на ТНТ [0+]
13:01 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 1, 20 серии [16+]
15:00 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 2, 21 серии [16+]
17:00 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 3 серия [16+]
18:00 Погода на ТНТ [0+]
20:00 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 23, 5 серии [16+]
22:00 «Поздравь по-братски»: 1 сезон 24, 6, 8 серии [16+]
00:59 Погода на ТНТ [0+]
01:00 «Наша Russia. Дайджест»: 1 сезон 23–26 серии. Скетчком [16+]
02:30 «Наша Russia. Дайджест»: 1 сезон 31 серия. Скетчком [16+]
03:00 «Comedy Баттл. Последний сезон»: 1 сезон 22, 23 серии [16+]
04:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 226 серия [16+]
05:50 «Comedy Woman. Лучшее»: 1 сезон 121 серия [16+]
Источник: teleprograms.ru