Миллиард 1 января 2021: Русское лото разыграет среди всех участников миллиард рублей

1 января 2021 года Русское лото на новогодний 1369 тираж гарантированно разыграет среди всех участников миллиард рублей

1 января 2021 года Русское лото на новогодний 1369 тираж гарантированно разыграет среди всех участников миллиард рублей. Джекпот будет тоже один миллиард. Столото проводит голосование как распределить такую огромную сумму между победителями. На настоящий момент большая часть участников зарегистрированных на сайте stoloto.ru проголосовали за распределение между 1000 победителями по миллиону рублей.

Розыгрыш пройдет до 88 хода и в мешке останется 2 бочонка, если не будет разыгран джекпот на 15 ходу. Если кто-то из участников сорвет джекпот, то игра пройдет до 86 хода и останется 4 бочонка.

На розыгрыш Новогоднего миллиарда пройдет АКЦИЯ “Моё желание” с розыгрышем миллиона. Участникам необходимо собрать из букв на билетах фразу моё желание. На сайте выбирать удобнее.

БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Цена билета 100 рублей

Трансляция розыгрыша пройдет в прямом эфире программы Новогодний миллиард 1 января 2021 года на НТВ в 15:30мск

Зарегистрироваться и купить билет на сайте stoloto.ru могут также граждане Украины, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдавии и Узбекистана. Условия участия и получение выигрыша для всех одинаковы.

Если невыпавшие числа есть в Вашем билете, то он считается проигрышным, за исключением, когда:

В первом туре номера бочонков совпали с пятью числами любой из шести горизонтальных строк билета раньше других;

Номера первых 15-ти бочонков совпали с 15 числами во всех полях билета — Джекпот;

Номера бочонков второго тура совпали со всеми 15 числами одного из полей билета раньше других;



Проводится дополнительный розыгрыш КУБЫШКА и все невыпавшие числа есть в билете.

Необходимо внимательно проверить билет Русское лото по тиражной таблице!

Результаты 1369 тиража Русское лото 1 января 2021 года порадуют тысячи участников розыгрыша новогоднего миллиарда. С большой вероятностью стоимость нескольких миллионов будет распределена среди большего числа победителей. Тогда приятным выигрышем будет крупная сумма. Также денежные выигрыши от 100 до 10 000 рублей будут при распределении части накопленного призового фонда. Используя интуицию, номера выигрышных билетов и статистику, желаемого результата можно добиться быстрее.

Купить билеты Русское лото 1369 тиража на сайте или в мобильном приложении Столото можно из дома до 11:00 (мск) 1 января 2021 года.

Удачи, везения и крупных выигрышей!

С Новым 2021 годом!

Источник: azartnov.ru