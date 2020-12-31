Новости алкоголя: что будет со спиртным в 2021 году

В Минфине подготовили проект изменений в Техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Поправки коснутся определений «водка», «ром», «виски». При этом страны — участницы ЕАЭС предлагают наделить правом вводить на своей территории ограничения вплоть до запрета на производство и обращение слабоалкогольных энергетиков.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. В то же время бюджетный комитет Совета Федерации готовит к следующему году инициативу, ужесточающую требования к производителям стеклотары для крепких алкогольных напитков.

По единым нормам

Техрегламент ЕАЭС, касающийся алкоголя, приняли в 2018 году, но сейчас Минфин подготовил проект изменений в него. Как пояснили авторы инициативы, за два года алкогольный рынок и его регулирование претерпели изменения — развивалось российское законодательство, уточнялись особенности производства некоторых видов продукции.

«В течение года с момента подписания технического регламента ведомства совместно с бизнесом и научным сообществом проводили анализ принятых норм, — уточнила пресс-служба Минфина. — По результатам этой работы Экспертный совет при Росалкогольрегулировании сформировал перечень изменений, предлагаемых для внесения в технический регламент, о необходимости которых есть консолидированная позиция всех заинтересованных сторон».

В первую очередь поправки исключают некорректные требования и неточности, которые даже ставили под угрозу закрытия производства либо делали невозможным импорт в страны ЕАЭС некоторых видов алкогольной продукции. Так, Минфин предложил уточнить термины «водка», «ром», «виски» и другие.

Так, из описания водки должна исчезнуть формулировка «полная очистка» — такого определения нет в техрегламенте. Эта фраза вводит в заблуждение, в том числе в отношении физико-химических показателей. Эксперты отметили, что полная очистка водки от всех примесей в принципе невозможна. Этот термин могут неверно трактовать и контролирующие органы, что может привести к штрафам, а порой и приостановке работы предприятия.

Могут убрать и термин «мягкость» — по мнению авторов инициативы, для категории «особая водка» он излишний, поскольку её вкус не обязательно мягкий. Зато особая водка может выделяться специфическим вкусом или ароматом.

При этом больше не будут относиться к винодельческой продукции алкогольные напитки, произведённые не из винограда — они станут считаться плодовой продукцией. Покинут этот раздел также бренди, коньяки, виноградная водка — теперь они относятся к «спиртным напиткам».

Кроме того, страны — участницы ЕАЭС могут получить право вводить у себя ограничения и даже запрет на производство и обращение слабоалкогольных энергетиков. Дело в том, что сочетание спирта и тонизирующих веществ вызывает зависимость, особенно у молодёжи, а также многократно усиливает риск отравления.

Решение о внесении изменений в техрегламент ЕАЭС будет принимать Евразийская экономическая комиссия на наднациональном уровне. Ранее Высший совет ЕЭК уже утвердил предложение России о переносе срока вступления в силу Техрегламента на 1 год — с 9 января 2021 года на 1 января 2022 года.

Вино можно будет дегустировать на ярмарках

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов в интервью «Парламентской газете» рассказал, что в 2020 году сенаторы предложили множество эффективных мер для сокращения потребления контрафактного алкоголя, изготовленного с нарушением технологии, «а иногда по злому умыслу». По словам главы комитета, принятые нововведения «станут существенным препятствием для проникновения суррогата на прилавки».

«Конечно, мы и дальше будем мониторить законодательство, касающееся регулирования оборота алкогольной продукции, посмотрим как закон будет работать, что нужно сделать дополнительно. Рассмотрим возможность маркировки тары, в которую наливается спиртное — тоже есть неплохие решения», — сказал Артамонов.

Напомним, 26 июня 2020 года вступил в силу базовый закон «О виноградарстве и виноделии», инициированный депутатами-представителями всех фракций, согласно которому виноделие в России становится самостоятельной отраслью. Закон установил особые требования к сырью и материалам, предусмотрел поддержку отечественных производителей и защиту потребителей от подделок.

«Принятые Госдумой законопроекты повысят туристическую привлекательность нашей страны и создадут условия для роста экспорта отечественной продукции», — уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также летом 2020 года приняли в первом чтении законопроект, разрешающий проводить в России винодельческие ярмарки с бесплатной дегустацией вин из стран ЕАЭС, произведённых из выращенного на территории государств винограда. Срок проведения ярмарок — не более 14 дней. Все торговые места на них должны быть отведены под розничную торговлю винодельческой продукцией из стран Евразийского экономического союза.

ЦИФРЫОборот «теневого» рынка продажи алкоголя в Интернете: 2020 год — 2,5 млрд рублей 2019 год — 2,5 млрд рублей 2018 год — 2,1 млрд рублей 2017 год — 1,7 млрд рублей Источник: Group-IB

По мнению авторов нововведения, ярмарки помогут продвижению отечественных вин, популяризации качественной российской продукции. Опыт других стран показал, такие события часто становятся очень привлекательными для туристов и жителей региона — они, как правило, сопровождаются большой развлекательной программой, театрализованными представлениями, концертами, конкурсами и другими развлечениями.

Алкомаркеты переместились в Instagram и Telegram

Между тем торговля алкоголем уходит в глобальную сеть. В 2020 году количество аккаунтов в Instagram, через которые продают спиртное и дубликаты известных алкогольных брендов, выросло, по оценкам Group-IB, более чем в два раза по сравнению с 2019 годом. Теперь их более ста.

Плюс в Telegram выявлено более 50 активных каналов и групп, хотя год назад их было 30. Суммарное количество их подписчиков превысило 160 тысяч. Для удобства покупателей используются специальные чат-боты для обработки заказов, доставки или оформления крупных партий.

Эксперты считают это новым трендом в торговле спиртным.

Новые эталоны старых напитков

Водка — спиртной напиток крепостью от 37,5 до 56 процентов, произведённый на основе ректифицированного этилового спирта и подготовленной воды с обработкой водно-спиртового раствора сорбентами с последующей фильтрацией и представляющий собой бесцветный водно-спиртовой раствор с мягким, присущим водке вкусом и характерным водочным ароматом.

Коньяк — спиртной напиток с объёмной долей этилового спирта не менее 40 процентов, изготовленный из дистиллятов коньячных, выдержанных в контакте с древесиной дуба не менее 3 лет, полученных путём фракционной перегонки вина наливом.

Аперитив — ликероводочное изделие крепостью от 12 до 35 процентов с содержанием сахара не менее 50 и не более 180 г/л, изготовленное с использованием пищевых ингредиентов, придающих лёгкий привкус горечи.

Коктейль — ликероводочное изделие крепостью от 20 до 40 процентов с содержанием сахара не более 240 г/л, изготовленное с добавлением пищевых ингредиентов.

Бальзам — ликероводочное изделие крепостью не менее 20 процентов с содержанием общего экстракта не менее 50 г/дм3 от коричневого до темно-коричневого цвета с пряным ароматом, приготовленное из пищевых ингредиентов и полуфабрикатов, в состав которых могут входить лекарственные растения, сахарный колер.

Джин — спиртной напиток крепостью не менее 37,5 процента с преобладающим вкусом можжевельника, полученный путём ароматизации водно-спиртового раствора вкусоароматическими веществами ягод можжевельника, при этом аромат и вкус можжевельника должны оставаться доминирующими.

Ликероводочные изделия — спиртные напитки крепостью от 7 до 60 процентов с содержанием сахара не более 600 г/л, представляющие собой смесь ректифицированного этилового спирта и зерновых, висковых, коньячных, фруктовых, винных или иных дистиллятов, подготовленной воды, сахарного сиропа, а также с добавлением или без добавления различных спиртованных соков, морсов, настоев и ароматных спиртов.

Источник: ПГ