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Будут ли водители платить 5000 рублей за справку: Порядок медосвидетельствования водителей продлили до конца 2021 года

17:20 31.12.2020 Фото: https://pixabay.com/
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Позднее было принято решение перенести введение данной нормы на 1 июля 2020 года, а вскоре — до 1 января 2021 года.

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В июле прошлого года Минздрав предложил ввести в состав обязательного медосвидетельствования водителей и желающих получить права сдачу анализов на наличие психоактивных веществ и пристрастие к алкоголю

Глава Минздрава Михаил Мурашко продлил действующий порядок медосвидетельствования водителей до 1 января 2022 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Заменив… слова «с 1 января 2021 года» словами «с 1 января 2022 года», — говорится в документе.

Министерство юстиции зарегистрировало приказ Минздрава о продлении действующих правил медицинского освидетельствования водителей. Таким образом, действующий порядок продлевается включительно до 31 декабря 2021 года.

В июле прошлого года Минздрав предложил ввести в состав обязательного медосвидетельствования водителей и желающих получить права сдачу анализов на наличие психоактивных веществ и пристрастие к алкоголю. Данный приказ должен был вступить в силу 22 ноября 2019 года. Однако это спровоцировало очереди в наркодиспансеры, после того как эксперты предположили, что стоимость справки психиатра-нарколога повысится в отдельных регионах.

Позднее было принято решение перенести введение данной нормы на 1 июля 2020 года, а вскоре — до 1 января 2021 года.

медосвидетельствования водителей
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