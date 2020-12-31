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Когда доплату к пенсии назначат автоматически, стало известно

15:20 31.12.2020 Фото: pixabay
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В 2021 году планируем также автоматически назначать федеральную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, выполнять беззаявительное назначение страховых и социальных пенсий по инвалидности.

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Ранее в Госдуму был внесен законопроект о беззаявительном порядке назначения страховых и социальных пенсий по инвалидности, а также пенсий безработных, которые будут назначать досрочно по предложению службы занятости

Пенсионный фонд России с 2021 года будет автоматически назначать федеральную социальную доплату неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума региона проживания. Аналогично будут назначаться страховые и социальные пенсии по инвалидности, рассказал глава ПФР Максим Топилин ТАСС.

«В 2021 году планируем также автоматически назначать федеральную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, выполнять беззаявительное назначение страховых и социальных пенсий по инвалидности», — заявил он.

Топилин отметил, что с 2022 года ПФР перейдет на беззаявительное назначение пенсии гражданам с инвалидностью на основе данных Федерального реестра инвалидов. В перспективе есть задача автоматизировать и другие процессы, подчеркнул он.

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По словам главы ПФР, сейчас фонд собирает в регионах данные по людям, лишенным родительских прав, по законным представителям, они будут находиться в Единой системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о беззаявительном порядке назначения страховых и социальных пенсий по инвалидности, а также пенсий безработных, которые будут назначать досрочно по предложению службы занятости.

доплата к пенсии
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