Пенсионная реформа в России: повысят ли возраст выхода на пенсию в 2021 году

Пенсионеров ожидает множество нововведений в 2021

Пенсионеров в России ожидают в наступающем году важные изменения. Обо всех новшествах проинформировал в уходящем 2020-м Совет Федерации.

Неработающим пенсионерам можно рассчитывать на индексацию. Выплаты вырастут на 6,3 процента, и средняя сумма достигнет в результате отметки в 17 444 руб.

Социальные пенсии в России в свою очередь вырастут на 2,6 процента – индексация их запланирована на весну. Подробнее об изменениях в пенсионной системе страны читайте в материале информационного портала «Пронедра».

Последние новости обо всем новом в пенсионной реформе в России с 2021 года

В России стартовала несколько лет назад пенсионная реформа, предполагающая повышение возраста, при достижении которого граждане вправе уйти на заслуженный отдых. На шесть месяцев раньше нового срока на пенсию можно отправляться женщинам 1965-го и мужчинам 1960 года рождения.

Пенсионерам, продолжающим свою трудовую деятельность, следует готовиться к переходу на электронный формат трудовых книжек. Его тоже планируют на следующий год.

Систему пенсионных накоплений скорректируют

Правительство скорректирует систему финансовых накоплений. Год тому назад Минфин и Центробанк представили общественности новую концепцию, которую назвали гарантированным пенсионным планом. Власть предложила гражданам ежемесячно самостоятельно откладывать до шести процентов со своих зарплат.

Новое в пенсионной реформе с 2021 года прокомментировали российские эксперты

Изменения, запланированные на наступающий 2021 год, прокомментировали российские эксперты.

Финансист Алексей Зубец акцентировал внимание на том, что самые серьезные изменения ожидают именно проект, который правительство позиционирует как гарантированный пенсионный план. Эксперт подчеркнул, что индексация на 6,3 процента благополучие пожилых россиян реально повысит не больше чем на пару процентов.

«Это мало, но все же лучше, чем ничего, если учитывать кризисный год, а также проблемы с госбюджетом и ПФР, постоянно дотируемым за счет государственной казны», — следует из комментариев профессора Финансового университета.

Аналитик AMarkets Артем Деев в свою очередь отметил, что под гарантированным пенсионным планом россиянам следует понимать довольно значимое новшество. У трудоспособных россиян будет реальная возможность прийти к консенсусу со своими работодателями в вопросах, связанных с будущими пенсиями.

«Это не просто, поскольку от граждан требуется понимание: чем больше отложишь сейчас, тем комфортнее будешь себя чувствовать в старости. Государство тут не помощник, все зависит от человека и от его воли», — заявил эксперт.

Аналитик «Альпари» Анна Бодрова назвала вполне закономерным процесс повышения пенсионного возраста граждан. Однако, эксперт указала здесь на то, что речь идет о долгосрочной реформе, которой только дали старт, а потому что-либо прогнозировать сложно. «Заходов» на повышение Анна Бодрова «пророчит» два или три.

Что же касается изменений, запланированных властями для системы накоплений, то аналитик охарактеризовала эту инициативу как «сырую» и «зыбкую».

«Нужен высочайший уровень самоорганизации для того, чтобы ежемесячно откладывать средства в пенсионные накопления самостоятельно. Учитывая, что финансовая грамотность у россиян так себе, будем изначально считать эту идею провальной», — подытожила Анна Бодрова.

Источник: Пронедра