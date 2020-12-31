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СССР и предпоследний день года: Чем различались подходы Ленина и Сталина к формированию СССР

16:20 31.12.2020 Фото: https://snappygoat.com/
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Подходы председателя Совнаркома Владимира Ленина и наркома по делам национальностей Иосифа Сталина к формированию союзного государства различались. По сталинской формуле все союзные республики входили бы в РСФСР как автономии, а её органы власти становилась высшими в новом государстве.

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Победившая ленинская точка зрения состояла в том, что все союзные республики должны объединиться вместе с РСФСР в единое государство на равноправных началах

На Первом съезде Советов в Москве 98 лет назад, 30 декабря 1922 года, представители Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Украинской и Белорусской советских социалистических республик, а также Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики подписали Декларацию об образовании Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и Союзный договор.

Советские республики возникли после Октябрьской революции 1917 года и распада Российской империи. Между ними с самого начала сложилось тесное сотрудничество. Кроме того, объединению способствовала общая цель, поставленная правительствами республик, — построение социализма на территории, которая находилась «в капиталистическом окружении».

Подходы председателя Совнаркома Владимира Ленина и наркома по делам национальностей Иосифа Сталина к формированию союзного государства различались. По сталинской формуле все союзные республики входили бы в РСФСР как автономии, а её органы власти становилась высшими в новом государстве.

Победившая ленинская точка зрения состояла в том, что все союзные республики должны объединиться вместе с РСФСР в единое государство на равноправных началах. В новом образовании необходимо создание высших союзных органов власти. Назвать новое государственное образование сначала предлагали Союзом Советских Республик Европы и Азии, но потом изменили на СССР.

Первоначально в состав Советского Союза вошли только четыре республики, их число достигало 16. С 1956 по 1991 год в состав СССР входили 15 союзных республик: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР.

День 30 декабря в истории

К концу 1980-х годов противоречия между центром и союзными республиками привели к радикальным изменениям политической ситуации в стране. В 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, а августовские события 1991 года в Москве ускорили распад Советского Союза.
Восьмого декабря 1991 года руководители РСФСР, Украины и Белоруссии на встрече в Беловежской Пуще объявили, что СССР перестал существовать, и договорились сформировать новую ассоциацию — Содружество Независимых Государств. 21 декабря в Алма-Ате руководители 11 республик подписали протокол об образовании этого содружества, а 25 декабря президент СССР Михаил Горбачёв ушел в отставку.

Источник: ПГ

ссср Владимир Ленин Иосиф Сталин
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От редакции

Сколько лет вы жили в СССР?

Аноним, 31 декабря 2020 16:35
"в состав СССР входили 15 союзных республик: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР"

Кто может объяснить, для чего было разделять единое государство Россию, которая досталась им в 1917 году, как досталось отдельная тема, на множество мелких удельных княжеств, так называемых национальных республик? Народы сотни лет жили , как одно целое единым русским народом и тут между ними сто лет назад начали искусственно чертить границы, искать в них различия и внушать им что они не единый народ, а совсем наоборот пятнадцать разных республик? Я лично не понимая для чего?

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