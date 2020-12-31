Какие зарплаты были у советских врачей. Кто помнит?

А меньше всего получали врачи домов отдыха, проработавшие меньше пяти лет — 100 рублей ровно.

Например, работу по специальности в период Великой Отечественной войны можно было подтвердить с помощью двух свидетелей — коллег, которые работали вместе с этим врачом на фронте

180 рублей составлял самый высокий должностной оклад медработников — его получали врачи участковых больниц и амбулаторий в сельской местности, имеющие стаж свыше 30 лет. Доктора с аналогичным стажем, которые работали в городских учреждениях, получали на десять рублей меньше. А меньше всего получали врачи домов отдыха, проработавшие меньше пяти лет — 100 рублей ровно. Такие оклады установил Минздрав СССР в приказе от 30 декабря 1976 года, пишет ПГ.

Документ также содержал обширную инструкцию по исчислению зарплаты и установлению стажа. Например, работу по специальности в период Великой Отечественной войны можно было подтвердить с помощью двух свидетелей — коллег, которые работали вместе с этим врачом на фронте. А вот работа на временно оккупированных немцами территориях в стаж не засчитывалась.