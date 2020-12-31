Когда военнослужащие получат зарплату за декабрь 2020 года

Получить за декабрь до Нового года военнослужащие имеют право не только основной оклад денежного содержания, но и надбавки.

За декабрь военные могут претендовать на заработную плату не позднее последнего числа этого месяца. Это означает, что заплатить военнослужащим должны до 31 декабря включительно

Стало известно, когда российские военнослужащие получат зарплаты за декабрь 2020 года. Установлены правила выплаты заработных плат в Порядке обеспечения финансовым довольствием военных Вооруженных Сил России. Учрежден этот документ был в 2011 году.

Дата выплаты зарплаты за декабрь в Вооруженных Силах России

В 2011 году глава Министерства обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков подписал приказ №2700. Был установлен Порядок обеспечения военных ежемесячными денежными выплатами. Согласно данному документу, российские военнослужащие имеют право на получение зарплаты за прошедший месяц в период с 10 по 20 число последующего месяца. Однако это правило не распространяется на декабрь.

За декабрь военные могут претендовать на заработную плату не позднее последнего числа этого месяца. Это означает, что заплатить военнослужащим должны до 31 декабря включительно.

Получить за декабрь до Нового года военнослужащие имеют право не только основной оклад денежного содержания, но и надбавки. Среди них:

по воинскому званию;

по воинской должности;

за выслугу лет;

за квалификационную категорию;

за работу с данными, которые содержат в себе гостайну;

за особые условия службы.

Сумма заработной платы зависит не только от наличия надбавок, но и от вида военной службы. Согласно Федеральному закону №306 от 7 октября 2011 года, минимальный оклад военнослужащего в России составляет 5 тыс. рублей.

Дополнительные выплаты военнослужащим

25 декабря 2020 года помощник главы Министерства обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова рассказала, какие меры финансовой поддержки будет оказывать государство военнослужащим помимо заработной платы. Ведомство планирует ввести новые постоянные дополнительные выплаты для военных. По словам Татьяны Шевцовой, инициатива уже была поддержана президентом Владимиром Путиным.

В текущем году новые категории военнослужащих получить надбавку от Министерства обороны уже не смогут. Пока что предусмотрена дополнительная помощь только для:

служащих в Ракетных войсках;

летчиков Военно-космических сил Российской Федерации;

моряков;

военнослужащих специальных операций.

Данные категории российских военных уже получают каждый месяц надбавки в 2020 году. Точный размер выплаты зависит от воинского звания, стажа, суммы заработной платы, региона службы и других факторов. Средняя сумма — 23 тыс. рублей. Коснулось это нововведение 45 тыс. военнослужащих.

Татьяна Шевцова заявила, что уже в 2021 году введена данная мера поддержки будет и для других категорий военных.

Новогодние выходные для военнослужащих

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что военные получат дополнительных 2 выходных дня — 30 и 31 декабря. Отработать их военным придется в субботы 26 декабря и 16 января.

Отдыхать военнослужащие будут и по тому графику, который указан в производственном календаре на 2021 год. Период с 1 по 10 января для военных будет праздничными выходными днями в честь Нового года и Рождества. Вернутся к службе они 11 января.

Источник: https://www.1rre.ru/