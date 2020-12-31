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Где будет салют на Новый год 2021 в Москве? Список адресов

09:18 31.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Запускать новогодние фейерверки в России начали при Петре I.

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Салют—один из главных атрибутов Новогоднего праздника

Салюты на Новый 2021 год в Москве будут даны в ночь на 1 января. Определены их места – 19 городских парков. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте мэрии. По предварительным подсчетам, москвичи увидят около 100 000 огненных всплесков.

Запускать новогодние фейерверки в России начали при Петре I. Царь-реформатор умел и работать, и развлекаться. В Москве запуск салюта стал такой же традицией, как и украшение елки. В праздничную ночь посмотреть салют на улицы выходят не только коренные москвичи, но и гости города.

В каких парках Москвы будут салюты на Новый год 2021

На Новый год 2021 салюты будут даны на 30 площадках. Время запуска будет таким же, как в предыдущие годы. На главной площади столицы и на ВДНХ – полночь, в иных местах – в 01:00. Насладиться салютом москвичи смогут в 19 парках:

  1. Артема Боровика
  2. Воронцовский
  3. Гончаровский
  4. Горького
  5. Измайловский
  6. Красная Пресня
  7. Кузьминки
  8. Лианозовский
  9. Музеон Фили
  10. Перовский
  11. Победы на Поклонной горе
  12. Пятидесятилетия Октября
  13. сад им. Баумана
  14. Садовники
  15. Северное Тушино
  16. Сиреневый сад
  17. Сокольники
  18. Таганский
  19. Эрмитаж

Адреса мест, откуда будут запускать фейерверки в новогоднюю ночь

В Москве из 8 мест будут запущены фейерверки в новогоднюю ночь 2021:

  1. Красная площадь на Москворецкой (напротив собора);
  2. возле пруда Митино на Рословке, 5;
  3. Ново-Переделкино на Федосьино, 18 (в парке);
  4. возле «Дружбы» — Лианозово на Новгородской, 38;
  5. возле Алтуфьевского пруда – Кузьминки на Заречье, 3А, стр. 1
  6. площадка РОСТО на Борисовских Прудах, 25, к. 2;
  7. Набережная Москвы-реки – Южное Бутово на Кадырова (на пустыре);
  8. в Зеленограде на Озерной аллее, 4, стр. 2.

Где будет главный салют в Москве

Конечно, главный салют в Москве состоится на Красной Площади. Традиционно там соберутся жители города с разных районов, туристы. После боя Кремлевских курантов в небо дадут тысячи залпов. Наблюдать за тем, что происходит на площади, можно будет по ТВ или на официальном сайте столицы.

Смотреть салюты большинство москвичей предпочитают на Воробьевых горах, откуда открывается вид на всю столицу. На обзорную площадку лучше приходить заранее, поскольку желающих будет много и найти место сложно.

Источник: Пронедра

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