Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 31 декабря 2020 года для всех знаков зодиака

ороскоп от Павла Глобы на 31 декабря 2020 года предполагает, что начало дня может быть напряженным. Необходимо постараться не принимать близко к сердцу происходящие события. Они могут повлечь за собой ухудшение самочувствия.

Впереди встреча Нового года. Поэтому важно настроиться на позитив

Гороскоп на 31 декабря для знаков стихии Огня

Овен

В преддверии Нового года Овну предстоит хлопотный день. Многое удастся успеть представителям этого знака ещё до полудня. Звёзды благоволят к Овнам. Можно надеяться на чудеса, которые так возможны в эту волшебную ночь. Загадывать желания, наслаждаться общением, получать удовольствия и приятные сюрпризы от жизни – это то, чем будет наполнен для Овна длинный последний день года.

Лев

Представители этого знака будут деятельны и миролюбивы. Хотя небольшие недоразумения не исключены, но они не омрачат приподнятого настроения. Возможно придётся поменять некоторые планы относительно праздничного вечера. Но это не слишком огорчит Львов. Общение с близкими людьми будет проходить на позитиве. Многие Львы окажутся в водовороте приятных и стремительно развивающихся событий, окажутся в центре внимания, чем немало потешат своё самолюбие.

Стрелец

Энергичность Стрельца высока в последний день уходящего года. Но астролог предупреждает о том, что не следует браться за дела, требующие большого физического напряжения. Для мужчин это чревато травмами и подрывом здоровья. Женщины рискуют показаться недобросовестными, если возьмут на себя слишком много обязательств, которых они не в состоянии выполнить. А вот тем представителям этого знака, кто задумал вернуть прошлую любовь, это удастся сделать очень легко.

Гороскоп на 31 декабря для знаков стихии Земли

Телец

Внутренне чутьё Тельцов будет обостренно. Благодаря этому они смогут вовремя всё предусмотреть, предугадать и отлично справиться с любыми делами. Но в середине дня нужно устроить себе непродолжительный отдых. Иначе энергия этого знака может закончиться неожиданно и в самый неподходящий момент.

Дева

Этому знаку астролог не советует все заботы дня взваливать на свои плечи. Желательно организовать всё так, чтоб в предпраздничные хлопоты были вовлечены все вокруг. Ну а контроль за ходом событий можно оставить за собой. Желательно отгонять от себя пессимистичные мысли, настраиваться на будущие успехи и не забыть загадать желание под бой курантов.

Козерог

Не стоит торопиться в этот день. Его нужно провести спокойно, без излишней суеты, вспомнить все приятные моменты уходящего года, простить себя и своих близких за все недоразумения. Это внесёт в душу Козерога умиротворение и спокойную уверенность. И тогда этот знак ощутит всю полноту счастья и радость общения.

Гороскоп на 31 декабря для знаков стихии Воздуха

Близнецы

Не лишенным трудностей выдастся денёк у представителей этого знака. Потребуется внимательность и выдержка. При покупках возможна вероятность обмана, а в общении с близкими людьми могут наблюдаться неприятные моменты, когда стороны не слышат друг друга. Одинокие представители этого знака могут привлечь внимание противоположного пола, хотя такие знакомства не гарантируют успешного продолжения в будущем.

Весы

Ситуации дня заставят Весов быть решительными и действовать быстро. Это может привести к забавным курьёзам, над которыми представители этого знака и их окружение отнесутся с юмором. Для Весов, находящихся в поиске день предоставит возможность встретиться со старой любовью. Астролог советует соблюдать меру в употреблении спиртного, либо совсем его исключить. В данный период уязвимы нервная система и органы пищеварения.

Водолей

Весь день Водолея будет проходить на позитиве. Его жизнерадостность будет хорошей подзарядкой для окружающих. Кроме того, в этот день появятся новые идеи для разрешения старых проблем. Будет шанс предусмотреть варианты путей дальнейшего развития, которые изменят жизнь в лучшую сторону. А вот в личных отношениях астролог советует полагаться на интуицию и брать инициативу в свои руки.

Гороскоп для знаков стихии Воды

Рак

Рак может изрядно попортить нервы своему ближайшему окружению своей нервозностью и требовательностью внимания к своей персоне. Поэтому нужно отвлечься и расслабиться, или же найти такое полезное занятие, чтоб никому не мешать. В личных отношениях астролог не советует менять что-либо кардинальным образом. Самым лучшим в данный день будет хорошая дружеская компания, допустим лёгкий флирт.

Скорпион

Весело и непринуждённо провести время Скорпионы смогут только в обществе хорошо знакомых людей. У мужчин этого знака могут возникнуть некоторые недоразумения со старыми друзьями, поэтому в общении с ними следует избегать колкостей и ехидных замечаний. Женщинам может помешать некоторая скованность, ухудшение самочувствия.

Рыбы

Любые решения дня у Рыб должны быть хорошо обдуманы и взвешены. Эмоциональное состояние будет не очень стабильным. Поэтому шумных и многолюдных мест этому знаку лучше избегать. Для душевного равновесия потребуется тепло души любимого человека и газировка вместо спиртных напитков.

Источник: rsute