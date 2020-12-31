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Прогремел взрыв в жилом доме в Риге. Пострадали четверо

09:05 31.12.2020 Фото: Pixabay
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На месте работают 40 спасателей, 11 единиц специальной техники, 7 бригад неотложной медицинской помощи.

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Сильный взрыв произошел в трехэтажном жилом доме в Риге

Медики оказали помощь четырем пострадавшим в результате взрыва в жилом доме в Риге, сообщил РИА Новости представитель Службы неотложной медицинской помощи.

"Медицинская помощь потребовалась четверым пострадавшим. Двое из них получили серьезные травмы, двое легкие", - сказал собеседник агентства.

На месте работают 40 спасателей, 11 единиц специальной техники, 7 бригад неотложной медицинской помощи.

Сильный взрыв произошел в трехэтажном жилом доме в Риге, повреждены второй и третий этажи. Звук взрыва был слышан во многих районах Риги, в нескольких километрах от эпицентра в окнах задрожали стекла.

Источник: РИА Новости

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