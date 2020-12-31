Выходной не для всех, прогулки без гуляний. Как встретит Новый 2021 год в пандемию Россия

В этом году власти всех регионов России признали 31 декабря праздничным или нерабочим днем

Россия встретит Новый год в непривычном для многих формате из-за ограничений, связанных с пандемией: границы с большинством стран закрыты, работа заведений ограничена, праздничные мероприятия отменены. О том, от чего придется отказаться и где новогодние празднества все же пройдут, рассказали ТАСС представители властей, туристической сферы и ресторанов.

Выходной 31 декабря

В этом году власти всех регионов России признали 31 декабря праздничным или нерабочим днем. Однако, в большинстве случаев речь идет о выходных для служащих и сотрудников бюджетных учреждений, прочим работодателям лишь рекомендуется принять аналогичные решения.

На федеральном уровне не работать своим сотрудникам разрешили некоторые ведомства. Например, 31 декабря станет выходным днем для Росгвардии, а министр обороны России Сергей Шойгу распорядился устроить в Вооруженных силах России сразу два выходных дня - 30-е и 31-е.

Уже в следующем году 31 декабря может стать действительно всероссийским выходным - Минтруд уже подготовил проект постановления правительства, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а вот в последний день 2021 года россияне работать не будут.

Новый год дома

Россия еще весной из-за пандемии закрыла границы. По мере стабилизации эпидемической ситуации ограничения смягчались, но до сих пор россияне могут напрямую выехать только в полтора десятка стран. Однако из-за обнаружениянового штамма коронавируса полеты в Великобританию были приостановлены до 13 января.

Туристов не ждут и некоторые российские регионы - еще в начале декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин призвал не приезжать в город на новогодние праздники: "Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году".

Встретить праздник в ресторане у россиян не получится - в соответствии с постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой все кафе, рестораны и ночные клубы не могут работать с 23:00 до 06:00. В некоторых регионах, например Тюменской области, придется отказаться и от традиции ходить на Новый год в баню - они тоже будут закрыты.

При этом во многих частях страны увеличился спрос на заказы на дом. Например, в Калининграде, где в новогоднюю ночь не будут работать кафе и рестораны даже при отелях. "Резкий рост заказов на банкетные и фуршетные блюда навынос и доставку, отмечен высокий спрос на доставку новогодних блюд по офисам и домам", - констатировали в беседе с ТАСС в региональном представительстве Федерации рестораторов и отельеров.

Прогулки, но не гуляния

Традиционные новогодние гуляния в этом году не предполагают праздников с концертами и конкурсами, но гулять по украшенным к празднику улицам и площадям никто не запрещает. В некоторых регионах устроят ярмарки, организаторы должны будут обеспечить соблюдение социальной дистанции и минимизировать контакты между посетителями.

В Екатеринбурге в новогоднюю ночь на площади 1905 года будет по традиции работать ледовый городок, однако во избежание контактов в нем не будет горок. "Дорога новогоднего чуда" на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода - Большой Покровской - будет устроена так, чтобы люди не задерживались на одном месте и могли соблюдать социальную дистанцию. "Прежде всего это рассчитано на формат семейной прогулки", - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге, где на часть новогодних праздников вообще запретили работу музеев, театров и кафе, за исключением уличных террас, будет открыта, но только для торговли. На Дворцовой площади впервые за несколько лет установили живую, а не искусственную елку, но никаких праздничных мероприятий вокруг нее проводить не будут.

Дед Мороз и Снегурочка

Традиционные встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой в основном перенесены в дистанционный режим. Так, в Иркутске резиденция Деда Мороза ушла в онлайн: встречи с детьми будут проходить по Skype.

В некоторых частях страны Дед Мороз и Снегурочка все же появятся лично, но с соблюдением мер профилактики коронавируса. Например, в Костроме, которая считается родиной Снегурочки, ее резиденция будет работать, но размер экскурсионных групп ограничен десятью посетителями, а все дети старше семи лет должны носить маски. Вотчина Деда Мороза в Великом Устюге будет готова принять желающих уже после Нового года - с 3 по 5 января.

Дом Деда Мороза перед Новым годом открыли в самом большом в России музее под открытым небом "Малые Корелы" в Архангельской области. Как отметили в пресс-службе музея, от посетителей потребуются только хорошее настроение и маски, но традиционных гуляний не будет.

Новогодние состязания

В "Малых Корелах" на Новый год можно будет сыграть в так называемый метлобол. Как пояснила ТАСС сотрудница музея Юлия Волкова, "это что-то вроде хоккея, только метлами", причем членам одной семьи или компании, которые приехали вместе, можно будет не надевать маски.

Аналогичные соревнования пройдут также в Железноводске Ставропольского края. Там же желающие смогут сыграть в боулинг валенком и пробежать "забег обещаний" - 2 021 м по Лермонтовскому терренкуру вокруг горы Железной, записав перед стартом свои обещания на следующий год. Всем участникам измерят температуру и выдадут средства индивидуальной защиты, заверил журналистов глава города Евгений Моисеев.

Во Владивостоке на 1 января назначен костюмированный забег, а в Ижевске пройдет конкурс на самый новогодний двор.

Источник: ТАСС