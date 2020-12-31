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Ответил на слова родственников убитых в Грозном боевиков Кадыров

09:45 31.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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В понедельник Кадыров сообщил, что в Грозном два террориста с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС, погиб один полицейский, один получил ранение и находится в больнице.

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В понедельник Кадыров сообщил, что в Грозном два террориста с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил руководству правоохранительных органов республики проверить на пособничество терроризму заявления родственников двух убитых при нападении на полицейских в Грозном уроженцев Ингушетии.

В среду в соцсетях и СМИ появилась видеозапись, на которой группа мужчин, представившись родственниками убитых при нападении в Грозном двух уроженцев Ингушетии, обращаются к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой представить доказательства причастности убитых к террористам и выдать их тела. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригласил их в четверг на встречу в Грозный, обещав предоставить соответствующие доказательства.

"В центре Грозного подло убили одного из наших товарищей, еще один ранен. Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления… Они даже не выразили соболезнования родственникам убитого парня, это тяжелая утрата для всех нас... После всего этого делают какие-то заявления... Те, кто ведут подобные разговоры, должны понимать, что это поддержка терроризма, что придется отвечать по закону… Я обращаюсь к руководству МВД, Росгвардии и прокуратуры по Чечне, проведите необходимую работу в этом направлении в соответствии с законом", - заявил Кадыров на совещании правительства в Грозном.

По его словам, после нападения на силовиков в Грозном распространяются слухи, что якобы двое напавших были убиты после ссоры из-за отсутствия маски.

"Это ложь. Нужно пригласить этих людей (родственников убитых - ред), представить им все необходимые доказательства, и дальше работать с ними в соответствии с законом", - сказал Кадыров, отметив необходимость обратиться в федеральные структуры для принятия мер в отношении тех, кто поддерживает терроризм и разжигает межнациональную рознь.

В понедельник Кадыров сообщил, что в Грозном два террориста с ножами попытались отобрать оружие у сотрудников ППС, погиб один полицейский, один получил ранение и находится в больнице. Нападавшие ликвидированы. По словам Кадырова, их личности установили - это два брата Хасан и Хусейн, уроженцы Ингушетии, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.

Источник: РИА Новости

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