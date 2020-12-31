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Число жертв обстрела аэропорта в Адене возросло до 25 человек

09:14 31.12.2020 Фото: REUTERS / Fawaz Salman
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Север страны, в том числе город Сана, остается под контролем хуситов. Поэтому временной столицей признанных на международном уровне властей республики стал Аден.

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Ранее сообщалось о 22 погибших и более 50 пострадавших

Число жертв обстрела аэропорта в Адене на юге Йемена, возросло до 25 человек, 110 получили ранения, заявил министр здравоохранения Йемена Касем Бухейбух, слова которого приводит телеканал "Аль-Джазира".

Ранее сообщалось о 22 погибших и более 50 пострадавших.

"Число жертв нападения на аэропорт Адена возросло до 25, ранены 110", — отметил министр.

Ранее источник в провинции Аден сообщил РИА Новости, что в числе раненых во время теракта в аэропорту — заместитель министра связи Йемена Насыр Шариф, а также представитель губернатора Адена Гасан аз-Замики и директор местной тюрьмы аль-Мансура Наджи аль-Махри.
Несколько часов назад в зале прилетов аэропорта Адена произошла серия мощных взрывов. Как раз в тот момент по трапу самолета должны были спускаться члены нового правительства, прибывшие из Эр-Рияда.

По информации источника РИА Новости, причиной первого ЧП стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения "Ансар Алла" (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена. Телеканал Sky News Arabia, в свою очередь, сообщил, что над аэропортом Адена перед взрывами были слышны беспилотники.

В результате атаки погибло более 20 человек, свыше 50 ранены, состояние некоторых оценивают как тяжелое. Министры не пострадали, их перевезли в правительственный дворец. Здание аэропорта и прилегающие районы оцепили силы безопасности. МВД возглавит комиссию для расследования обстрела.

В Йемене с 2015 года идет гражданская война между сторонниками президента Абду Раббу Мансур Хади (при военной поддержке Саудовской Аравии) и повстанцами-хуситами (как считается, при поддержке Ирана). Ранее Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров во главе с Абдель Маликом. В его состав вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, выступающего за отделение юга республики.

Север страны, в том числе город Сана, остается под контролем хуситов. Поэтому временной столицей признанных на международном уровне властей республики стал Аден.

Источник: РИА Новости

аэропорт Адена обстрел серия взрывов
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