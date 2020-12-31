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Готова ехать и разговаривать: о возможном визите в Россию президент Молдовы Санду

10:00 31.12.2020 Фото: www.photo.md
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Санду подтвердила, что будучи премьером Молдовы уже готовила визит в Москву, который не случился из-за ее отставки.

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Санду подтвердила, что будучи премьером Молдовы уже готовила визит в Москву

По словам главы государства, у Москвы и Кишинева очень большая общая повестка, которая требует обсуждения.

Президент Молдовы Майя Санду готова отправится с визитом в Российскую Федерацию в случае, если будет официально приглашена. Об этом она заявила в интервью одному из молдавских телеканалов.

Санду подтвердила, что будучи премьером Молдовы уже готовила визит в Москву, который не случился из-за ее отставки.

"Действительно такой визит готовился. Я готова ехать и разговаривать. У нас есть много вопросов в повестке. В частности, вопросы разблокирования экспорта молдавских товаров, соглашение по пенсиям, приднестровский вопрос – постоянная тема нашей повестки. Есть очень много вопросов, в решении которых я хотела бы помочь", – заявила Санду.
По словам президента, пока у нее запланированы визит в Киев по приглашению украинского коллеги и визит в Брюссель. Обе поездки запланированы на январь 2021 года.

В среду, 30 декабря российский лидер Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом главам зарубежных государств.

"В поздравлении президенту Республики Молдова Майе Санду Владимир Путин отметил, что развитие дружественных российско-молдавских отношений, укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах отвечало бы долгосрочным интересам двух стран", – отмечено на сайте президента России.

Источник: sputnik

Молдавия отношения между странами переговоры россия Майя Санду
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