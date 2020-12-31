Чем накроют новогодний стол Матвиенко, Зюганов, Жириновский и другие парламентарии

На столе по традиции — картошка по-зюгановски

Новогодний стол большинства парламентариев не обходится без традиционных для всех россиян блюд: салата оливье, селёдки под шубой, холодца. Многие политики готовят сами. Например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко к празднику запекает гуся, каждый год с новой начинкой. А на столе лидера КПРФ Геннадия Зюганова в ночь на 1 января будет фирменная картошка по-зюгановски. Сенатор Владимир Круглый отказался от оливье в пользу овощного салата, а депутат Виталий Милонов планирует замариновать форель.

Матвиенко удивит гостей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко любит готовить, а на Новый год отдаёт предпочтение традиционному меню. Это студень, оливье, селедка под шубой. Как рассказывала Матвиенко «Комсомольской правде» в 2018 году, в их семье принято 31 декабря запекать гуся, причём каждый год с разной начинкой, чтобы удивить гостей.

Есть кулинарная традиция и у депутата Виталия Милонова. На Новый год он сам делает маринованную красную рыбу. Готовит он это угощение так: берёт тушку семги или форели, вынимает все кости. Затем смешивает соль из расчёта 4 столовые ложки на килограмм филе, добавляет две столовые ложки сахара, лимон, 20 граммов укропа. Куски рыбы обмакивает в эту массу, выкладывает в миску и сбрызгивает коньяком. Затем ставит рыбу в холодильник как минимум на шесть часов. «Ещё идёт пост, поэтому мясо стараюсь не есть, — сказал Милонов «Парламентской газете». — А вот рыбу очень люблю, и готовить её просто»

В связи с рождественским постом отказался от мяса, рыбы и шампанского бывший главный санитарный врач России, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. «На моём столе будут постные блюда и овощи», — сказал он «Парламентской газете».

Лучший праздник для коммуниста

У Геннадия Зюганова большая семья, восемь внуков. На праздник приезжают родственники из Орла, которые привозят соленья: огурцы, помидоры, капусту. На столе по традиции — картошка по-зюгановски. Чтобы её приготовить, нужно обжарить на свином сале лук, а затем добавить картофель, нарезанный круглыми пластинками и заранее подсоленный, и жарить до румяной корочки. Главный секрет блюда, по словам лидера КПРФ, чтобы картошка была со своего огорода, без пестицидов, и сало желательно тоже домашнее.

«Я встречаю Новый год в кругу семьи: поздравляю друзей, однокашников. Мои близкие, внуки готовят свой домашний концерт. Я стихи пишу и учу, что-то им тоже почитаю. Готовлю новый сборник анекдотов, называется он «Коронавирус», — рассказал Зюганов РИА «Новости» 11 декабря. Он добавил, что считает Новый год лучшим праздником и прекрасным поводом, чтобы собрать за столом всю семью.

Без оливье и водки

Многие парламентарии ведут здоровый образ жизни и отказываются от жирных салатов и крепкого алкоголя в новогоднюю ночь. Среди них — член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый. «В нашей семье отказались от оливье в пользу овощных салатов. Будет минимум алкоголя, только немного шампанского под бой курантов, — поделился деталями будущего застолья сенатор с «Парламентской газетой». — Новый год встречаю в большом кругу родственников, мы вместе готовим, но у нас нет какого-то фирменного блюда. Если погода морозная и нет дождя, мы запекаем мясо или индейку на мангале или на костре».

Не употребляют спиртное и депутаты от ЛДПР, но в этот праздник делают исключение. «В честь Нового года мы можем шампанского немножко налить, чтобы можно было чокнуться», — сказал лидер фракции Владимир Жириновский журналистам в 2019 году. Он считает, что не нужно сидеть за столом до утра, лучше лечь спать в полпервого ночи. Зато 1 января Жириновский любит пригласить друзей на новогодний завтрак в 9 утра в каком-нибудь ресторане.

В этом году 31 декабря лидер ЛДПР планирует вместе с коллегами поработать, а затем отправиться на Манежную площадь. «Там сделаем хоровод вокруг елочки, зайдём в пиццерию, попьём чай, а потом разъедемся по домам, где каждый у себя поднимет фужер шампанского за Новый год», — рассказал Жириновский «Парламентской газете». По его словам, обычно все стараются встретить праздник дома: люди устали, и не хотят идти в ресторан. «Да в ресторане вы заплатили за всё уже — нужно всё съесть, в итоге переедаешь. А дома можно ограничить меню, поменьше всего сделать, — рассудил политик. — Один-два салатика — не надо десять. И какое-то одно блюдо, тоже скромное, может, немножко гуся. Или индейка».

Источник: Парламентская газета