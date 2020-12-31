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Решил засекретить данные о коронавирусе Китай

10:30 31.12.2020 Фото: pxhere
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Еще в апреле официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин подчеркивала, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

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Агентство предполагает, что в Китае существует "специальная комиссия", проверяющая исследования о вирусе перед их публикацией

Агентство Associated Press заявило, что Пекин мог засекретить данные о происхождении COVID-19.

Авторы публикации утверждают, что, по их данным, в настоящее время пещеры в провинции Юньнань, в которых, предположительно, обитают разносящие вирус летучие мыши, находятся под пристальным вниманием китайских властей. Журналисты также заявили, что агенты госбезопасности якобы следили за перемещениями их группы близ пещер.

Также агентство предполагает, что в Китае существует "специальная комиссия", проверяющая исследования о вирусе перед их публикацией, а официальный Пекин якобы выделяет ученым крупные гранты на изучение SARS-CoV-2.

Авторы статьи, ссылаясь на документы, заявили, что связанный с исследованиями персонал не имеет права передавать третьим лицам данные, образцы и прочую информацию, касающуюся коронавируса.

Издание также обвинило китайское правительство в ограничении научных исследований, кроме тех, что были утверждены государством. В частности, авторы публикации пишут, что у сторонней группы специалистов по изучению летучих мышей ранее изъяли взятые образцы. Китайский МИД в ответ на запрос AP сообщил, что коронавирус выявили во многих странах мира, а исследованиями проблемы нужно заниматься на "глобальном уровне".

Еще в апреле официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин подчеркивала, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

данные о коронавирусе Китай. проверка публикаций
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