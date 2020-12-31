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Как отреагировала на угрозу Киева превратить Крым в «адскую» тему Захарова

10:45 31.12.2020 Фото: МИД
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Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение.

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«Заявление из преисподней», — написала она, процитировав один из заголовков СМИ

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на угрозу главы украинского МИД Дмитрия Кулебы превратить тему Крыма в «адскую» в 2021 году. Своей точкой зрения она поделилась в Facebook.

«Заявление из преисподней», — написала она, процитировав один из заголовков СМИ с высказыванием главы украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил в 2021 году инициировать усиление международных санкций против России по вопросу статуса Крымского полуострова. По его словам, главным рычагом давления на Москву должна стать так называемая «Крымская платформа» — международная переговорная площадка по возвращению полуострова под власть Киева.

На заявление вскоре отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что у Киева нет возможности оказать давление на Москву. Пушков добавил, что на Украине надеются на ужесточение антироссийских санкций со стороны США. «Такое развитие событий возможно, но оно также не приведет к изменениям в статусе Крыма», — подчеркнул сенатор.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. В Киеве признавать результаты референдума отказались. В России настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Захарова ответила заявление из преисподней крым Мария Захарова
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