Городской автобус на водородном топливе появится в России. Назван год выхода

Президент отметил, что дизельное топливо "с экологической точки зрения желает много лучшего, а выбросы в атмосферу создают неблагоприятную обстановку в крупных городах".

Потом следующий шаг - на водороде нужно делать локомотивы

Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2023 году сделать городской автобус на водородном топливе.

"Нам нужно обязательно продолжить, прошу вас тоже иметь это в виду, наши планы - в целом мы их уже достаточно "разогнали" в хорошем смысле этого слова, - планы использования газомоторного топлива. Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе - там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать", - указал глава государства. В среду он провел встречу по видеосвязи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Потом следующий шаг - на водороде нужно делать локомотивы", - полагает Путин.

Он пояснил, что использование водородного топлива необходимо "с учетом требований к сохранению природы, с учетом требований к городскому транспорту, особенно в крупных городах, городах-миллионниках, где используется очень много городского транспорта на дизельном топливе". Президент отметил, что дизельное топливо "с экологической точки зрения желает много лучшего, а выбросы в атмосферу создают неблагоприятную обстановку в крупных городах". "Работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе, в высшей степени востребованна", - уверен глава государства.

Источник: ТАСС