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Городской автобус на водородном топливе появится в России. Назван год выхода

09:38 31.12.2020 Фото: pxhere
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Президент отметил, что дизельное топливо "с экологической точки зрения желает много лучшего, а выбросы в атмосферу создают неблагоприятную обстановку в крупных городах".

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Потом следующий шаг - на водороде нужно делать локомотивы

Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2023 году сделать городской автобус на водородном топливе.

"Нам нужно обязательно продолжить, прошу вас тоже иметь это в виду, наши планы - в целом мы их уже достаточно "разогнали" в хорошем смысле этого слова, - планы использования газомоторного топлива. Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе - там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать", - указал глава государства. В среду он провел встречу по видеосвязи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Потом следующий шаг - на водороде нужно делать локомотивы", - полагает Путин.

Он пояснил, что использование водородного топлива необходимо "с учетом требований к сохранению природы, с учетом требований к городскому транспорту, особенно в крупных городах, городах-миллионниках, где используется очень много городского транспорта на дизельном топливе". Президент отметил, что дизельное топливо "с экологической точки зрения желает много лучшего, а выбросы в атмосферу создают неблагоприятную обстановку в крупных городах". "Работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе, в высшей степени востребованна", - уверен глава государства.

Источник: ТАСС

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От редакции

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Аноним, 31 декабря 2020 10:13
НВР: В стране, заваленной естественными природными богатствами в виде горючих полезных ископаемых, которые сами практически выскакивают из земли, мы будем грузить себя проблемами стран, в которых этих ресурсов нет?
Президент не уточнил, во сколько раз водородное топливо будет дороже любого другого?
Или распиливать госдотации по разработке и внедрению этого проекта станут опять чубайсята?
На кого работает этот Швондер?

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