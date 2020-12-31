Как не умереть от похмелья и есть ли "волшебная пилюля" от этого недуга, рассказал Мясников

Помните, 200 миллиграммов чистого спирта – смертельная доза

В эфире канала "Россия 1" доктор Мясников ответил на самые насущные вопросы о похмелье. Для начала в программе "О самом главном" он вспомнил чуть ли не единственный случай, когда перебрал с алкоголем и после этого отказался от него навсегда, – настолько ему было плохо наутро. "Похмелье – это неприлично. Это значит, что ты не умеешь властвовать собой, что ты раб привычки", – уверен медик.

Какие лекарства помогают от похмелья? Волшебной пилюли нет. "Никакой пирамидон вам не поможет. Единственное, что вернет вас к жизни, это стопка водки с горячей острой закуской", – утверждает теледоктор.

Чем лучше закусывать, чтобы предотвратить похмелье? Здесь наиболее эффективна обильная жирная пища. Холодец, суп, вареный картофель и т.п.

Что поможет предотвратить похмелье? Это может сделать только одна вещь – умеренность.

Что поможет уменьшить похмелье? За несколько часов до застолья надо выпить немного алкоголя, а потом – столовую ложку подсолнечного масла, советует эксперт.

Почему во время похмелья хочется секса? "Когда мне было плохо от похмелья и хотелось умереть, я мог быть только жертвой секса, – пошутил Мясников. – Если вам хочется секса, значит, у вас не похмелье".

Можно ли при похмелье идти в баню? В баню идти не стоит. Похмелье – это сильнейшее обезвоживание и нагрузка на сердечно-сосудистую систему. В бане в таком состоянии можно потерять сознание, а то и расстаться с жизнью.

Почему во время похмелья всегда возникает чувство вины и тревоги? "Это просыпается совесть, которую вы перед этим залили", – говорит Александр Мясников.

Помните, 200 миллиграммов чистого спирта – смертельная доза. "Вы будете смеяться, но это всего пол-литра водки. А на самом деле, это не смешно. Есть люди, которые от этого умирают", – резюмировал ведущий программы "О самом главном". Опаснее всего алкогольный делирий – психоз, который возникает от чрезмерного употребления алкоголя. От него смертность – 30% даже в больничных условиях. Так что главное – знать свою меру и не переходить границу.