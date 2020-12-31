Пообещала привиться от коронавируса в порядке очереди Меркель

В обращении Меркель назвала вакцины одним из "символов надежды"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что сделает себе прививку от коронавируса, когда наступит ее очередь в рамках кампании вакцинации.

"Каждый день становится все больше (вакцинированных), шаг за шагом дойдет до других возрастных и профессиональных групп - а далее уже все, кто захочет. Я тоже будут вакцинироваться, когда будет моя очередь", - заявила Меркель в новогоднем обращении к гражданам, текстовую версию которого заранее обнародовала пресс-служба правительства.

В обращении Меркель назвала вакцины одним из "символов надежды" 2021 года.

В Германии как и в других странах Евросоюза с 27 декабря началась вакцинация первой допущенной в блоке вакциной от компаний Pfizer и BioNTech. В Германии высшей приоритетной группой являются люди старше 80 лет, жильцы и сотрудники домов престарелых, медперсонал. Далее идет группа высокого приоритета, среди прочего, люди старше 70 лет, полицейские и другие. В группе повышенного приоритета, где возрастной критерий - 60 лет, есть и "люди на релевантных позициях в правительстве". Меркель, которой 66 лет, подходит для третьей группы, но время вакцинации каждого конкретного лица определяется местными органами власти в соответствии с поступающими заявками и количеством доступной вакцины.

Источник: РИА Новости