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Заразились коронавирусом в санатории "PARUS medical resort & spa" Новосибирска и скончались 2 пенсионерки из Югры

09:50 31.12.2020 Фото: "PARUS medical resort & spa"
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66-летнюю пациентку госпитализировали только через неделю после заражения, она умерла в больнице с 85% поражением легких. 79-летняя пенсионерка умерла через 2 недели.

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Росздравнадзор проверит информацию СМИ
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Заразились коронавирусом в санатории "PARUS medical resort & spa" Новосибирска и скончались 2 пенсионерки из ЮгрыКак получить лечащимся дома от коронавируса консультацию по видеосвязи в Новосибирской области? Чек-листЕщё 1008 новостей

Скончались две пенсионерки из Югры в новосибирском санатории "PARUS medical resort & spa". Эту информацию и качество оказания медпомощи двум пожилым женщинам проверит Росздравнадзор. Как сообщалось в СМИ, они умерли после заражения коронавирусом в санатории в Новосибирской области.

- По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области проверит качество оказания медицинской помощи двум пожилым женщинам, которые скончались в новосибирском санатории, где проходят реабилитацию пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, - говорится на сайте ведомства.

Ранее Telegram-канал Mash рассказал историю о 2-х пожилых жительницах Югры. Они получили путевку в санаторий "PARUS medical resort & spa", который находится в поселке Кудряшевский Новосибирской области. Там сегодня проходят реабилитацию после COVID-19. Но в санатории пенсионерки заразились коронавирусом. 66-летнюю пациентку госпитализировали только через неделю после заражения, она умерла в больнице с 85% поражением легких. 79-летняя пенсионерка умерла через 2 недели.

"PARUS medical resort & spa" заболели коронавирус путевка умерли
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