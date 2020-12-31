Заразились коронавирусом в санатории "PARUS medical resort & spa" Новосибирска и скончались 2 пенсионерки из Югры

66-летнюю пациентку госпитализировали только через неделю после заражения, она умерла в больнице с 85% поражением легких. 79-летняя пенсионерка умерла через 2 недели.

Росздравнадзор проверит информацию СМИ

Скончались две пенсионерки из Югры в новосибирском санатории "PARUS medical resort & spa". Эту информацию и качество оказания медпомощи двум пожилым женщинам проверит Росздравнадзор. Как сообщалось в СМИ, они умерли после заражения коронавирусом в санатории в Новосибирской области.

- По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области проверит качество оказания медицинской помощи двум пожилым женщинам, которые скончались в новосибирском санатории, где проходят реабилитацию пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, - говорится на сайте ведомства.

Ранее Telegram-канал Mash рассказал историю о 2-х пожилых жительницах Югры. Они получили путевку в санаторий "PARUS medical resort & spa", который находится в поселке Кудряшевский Новосибирской области. Там сегодня проходят реабилитацию после COVID-19. Но в санатории пенсионерки заразились коронавирусом. 66-летнюю пациентку госпитализировали только через неделю после заражения, она умерла в больнице с 85% поражением легких. 79-летняя пенсионерка умерла через 2 недели.