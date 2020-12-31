Заморозка не спасет: как хранить оливье и другие новогодние салаты

О том, чтобы сохранить их свежесть, надо позаботиться заранее

На Новый год еды бывает наготовлено столько, что съесть невозможно, а выбросить жалко. Как быть в таком случае, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын.

Хозяйки стараются угодить в новогодние праздники всем. Фантазия разыгрывается так, что многие блюда, особенно салаты, потом приходится доедать несколько дней. О том, чтобы сохранить их свежесть, надо позаботиться заранее, уверен Синицын.

"Оливье или другие многокомпонентные салаты можно хранить 2-3 дня. Первое правило – не заправлять их сразу же, делать это исключительно перед подачей. К тому же надо все готовить и держать раздельно: морковь, картофель и все остальное. Смешивать салат нужно также только перед заправкой", – советует эксперт.

Замораживать такие салаты для сохранности не стоит. Без профессиональной шоковой заморозки сохранить все качества блюда невозможно, подчеркнул Синицын. Он также напомнил, что листовые салаты вообще не подлежат хранению.

"Например, хрустящий салат айсберг. Резать его или рвать руками стоит прямо перед подачей на стол. Не делайте таких салатов много, а столько, сколько можете съесть за праздничным застольем", – посоветовал шеф-повар.

Синицын поделился собственным быстрым рецептом заправки "Цезарь" для блюда из салата айсберг: нужно смешать майонез с небольшим количеством пасты мисо ‒ и вкусный соус готов.

После новогодних застолий эксперт по здоровому питанию рекомендует устроить себе разгрузку ‒ есть как можно больше зелени и других продуктов, которые улучшают метаболизм.