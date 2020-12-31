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Ответил на обращение представителей ингушских тейпов Магомед Даудов

11:45 31.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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31 декабря, в 11:00 ингушских представителей̆ ждут в Парламенте ЧР. Им предоставят доказательства, которые они требуют.

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Он ответил, что предоставит все имеющиеся доказательства виновности напавших

Председатель Парламента ЧР заявил, что 31 декабря, в 11:00 утра представителей ингушских тейпов ждут в Грозном.
Напомним, что представители ингушских тейпов записали обращение к Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с просьбой̆ предоставить доказательства противоправных действий братьев Тимурзиевых.

В понедельник, 28 декабря, вооружённые ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены. Также пострадал один сотрудник правоохранительных органов.

Личности нападавших установлены. Это два брата, уроженцы Республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012-м году переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен.

На обращение отреагировал Председатель Парламента Чеченской̆ Республики Магомед Даудов. Он обратился к ингушской̆ стороне и призвал их явиться в Парламент ЧР и выслушать его.

Магомед Даудов отметил, что завтра, 31 декабря, в 11:00 ингушских представителей̆ ждут в Парламенте ЧР. Им предоставят доказательства, которые они требуют.

«Но знайте, в случае если я докажу вам всё, ответственность за убитого и раненного с нашей стороны ляжет на вас. Террорист – есть террорист! Он не чеченец, не ингуш, не дагестанец, не араб. Если человек не творит зло, то он представитель народа. Мой телефон есть у моего коллеги из республики Ингушетия, я буду ждать», - добавил он.

Источник: grozny

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