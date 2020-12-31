С кем простился Бердск в 2020 году: Имена и фамилии родных городу людей

2020-й год выдался тяжелым для всех россиян. Бердск - не исключение. Пандемия коронавируса отняла у нас самых любимых и дорогих людей. В том числе и известных. 31 декабря "Курьер. Среда. Бердск" вспоминает людей, смерть которых повергла в шок бердчан. Эти люди, как и другие умершие в Бердске, навсегда останутся в наших сердцах.

Этот год забрал у нас самых любимых людей

2020-й год выдался тяжелым для всех россиян. Бердск - не исключение. Пандемия коронавируса отняла у нас самых любимых и дорогих людей. В том числе и известных. Например, в 2020-м году скончалась актриса Оливия де Хэвилленд, известная своей ролью Мелани Гамильтон в фильме "Унесенные ветром, актер Шон Коннери, Галина Волчек... Кого в этом году потерял Бердск? Так, за 10 месяцев 2020 года в регионе составлено 33 102 акта о смерти. В Бердске - 1241. Если провести анализ, то получается, что каждый месяц в 2020 году умирало 3 310 человек! Сегодня, 31 декабря, "Курьер. Среда. Бердск" вспоминает людей, смерть которых повергла в шок бердчан. Эти люди, как и другие умершие в Бердске, навсегда останутся в наших сердцах.

Анна Ланкова

Трагически скончалась 27 декабря 34-летняя Анна Ланкова в Бердске. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердчанка пропала 25 декабря, а спустя двое суток ее нашли мертвой. Эта новость буквально шокировала горожан. Все хотят знать, по какой причине трагически оборвалась жизнь молодой женщины. К слову сказать, поисковый отряд "Лиза Алерт" не распространяет информацию об обстоятельствах происшествия. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" источник, женщину нашли мёртвой на улице. Напомним, с 25 по 28 декабря в Бердске зафиксированы максимально низкие температуры. Возможно, бердчанка замерзла насмерть.

Евгений Мариненко

27 декабря 2020 после продолжительной болезни умер известный общественник Бердска - 81-летний Мариненко Евгений Павлович. Он много лет возглавлял общественную организацию «Бердский антикоррупционный комитет».

У Евгения Павловича было больное сердце. Он скончался в реанимации.

Кристина Хамидова

Страшное ДТП произошло около 12 часов 30 минут 14 декабря в Бердске. Кристина Хамидова двигалась по ул.Энтузиастов со стороны ул. Пионерской, и у дома 51 по улице Энтузиастов, не справилась с управлением, совершила съезд с дороги и наезд на препятствие. В результате происшествия 21-летняя девушка-водитель получила травмы не совместимые с жизнью. Кристина водительских прав не имела, только обучалась в автошколе. Девушка за руль автомобиля села впервые, отправилась за подарком на День Рождения бабушки и не доехала до дома 200 метров. У Кристины осталось двое малышей - дочери 2-х и 3-х лет. Муж погибшей пребывает в местах лишения свободы по ст. 158 УК РФ.

Тамара Шинкив

Скончалась супруга депутата и спикера заксобрания Новосибирской области Тамара Шимкив. О смерти бердчанки стало известно 18 ноября 2020. Предположительно, Тамара Шимкив скончалась от коронавируса.





16 ноября 2020 года в 20 часов вечера от инсульта умер Сергей Валентинович Елисеев. Он избирался на пост главы Бердска. Он запомнился бердчанам своей борьбой за справедливостью.

Павел Вепринцев

Ушел из жизни прекрасный врач Вепринцев Павел Иванович. Он умер в Бердске 14 ноября. Ему было 68 лет. Он скоропостижно скончался после непродолжительной болезни. Сгорел за месяц.

Более 30 лет Павел Иванович лечил людей как реабилитолог–остеопат, мастер остеопатии, специалист по диагностике и коррекции здоровья человека немедикаментозными средствами. После его мануальной терапии, ЛФК люди буквально становились на ноги и получали новый жизненный импульс.

Елена Исламова

В ночь на 12 ноября в Бердске ушла из жизни Елена Исламова. В последние годы она руководила Городским центром культуры и досуга. Ранее Елена Ивановна много лет отработала в должности управляющего делами бердской мэрии - еще с 1990-х годов. В органы власти они пришла с Бердского электромеханического завода.

Елене Исламовой было 56 лет. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", она долго и тяжело болела. У нее несколько лет назад обнаружили онкологию. Она боролась с ней.



Григорий Литвиненко

На 93-м году ушел из жизни Почетный гражданин города Бердска Григорий Федорович Литвиненко.

Григорий Федорович до последних дней был неравнодушен к жизни города Бердска. Признанный лидер, на которого равнялись, чьи помыслы были чисты, благородны, направлены на созидание и развитие любимого города. Григорий Федорович один из тех людей, которыми по праву гордится город.

Константин Шмыгуль

29 октября ушел из жизни водитель скорой помощи ЦГБ Бердска Константин Шмыгуль. В августе 2020 года ему исполнилось 48 лет.

Внезапная смерть Константина Анатольевича повергла в шок его близких и коллег. Он никогда не жаловался на здоровье и даже не курил. Но недавно он заболел. Тест на коронавирус показал положительный результат. Шмыгуль ушел на больничный. А в четверг у него, по предварительным данным, случился инсульт.

Николай Илюшечкин

Николай Семенович скончался на 95 году жизни. Ветерана Великой Отечественной войны не стало утром 25 октября.

Николай Семенович Илюшечкин родился 9 октября 1926 года. Призван в армию 3 ноября 1943 года. Служил наводчиком 57-миллиметровой пушки. В составе 61 гвардейского полка 17 дивизии 2-го кавалерийского корпуса 1 Белорусского фронта прошел от Белоруссии до Берлина. Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией».

Анатолий Москвитин

17 октября в Бердске простились с бывшим заместителем директора БЭМЗа Анатолием Москвитиным. Он скончался 14 октября на 73-м году жизни. Несмотря на то, что Анатолий Владимирович в последнее время чувствовал себя неважно, известие о его кончине повергло в шок всех, кто с них когда-либо был знаком, работал под его началом, но особенно родных и близких.

Отличница школы №1 Анна

14 августа в Бердске похоронили 17-летнюю Аню - выпускницу школы №1, отличницу и медалистку. Она погибла на дороге 12 августа. Девушка переходила дорогу, и ее насмерть сбил ломовоз.Удар пришелся прямо в голову. И оказался смертельным.

Страшная авария произошла на перекрестке улиц Первомайской и Советской в 10 утра, но родные узнали об этом только около 4 часов дня. Анна была гордостью школы №1 - золотой медалисткой, участницей разных конкурсов и олимпиад, победительницей муниципального этапа олимпиады школьников по литературе. В 2020 году она сдала ЕГЭ по русскому на 100 баллов. Кроме того, девочка любила иностранные языки и художественную литературу. Анна запомнилась своим друзьям и близким скромностью, отзывчивостью и доброжелательностью.





14 июля ушла из жизни Лидия Николаевна Жанчураева. Лидия Николаевна всю жизнь была связана со спортсменами и физкультурниками города Бердска. С 1966 по 1990 годы работала на Бердском Электромеханическом Заводе в качестве главного специалиста по развитию спорта и оздоровления работающих на предприятии. Все помнят Лидию Николаевну как настойчивого организатора производственных зарядок в цехах, спартакиад БЭМЗа и многочисленных спортивных мероприятий. На протяжении многих лет она вела физкультурно-оздоровительную работу среди бэмзовчан, старалась привлечь даже самых пассивных работников. 1 мая 2020 года Лидии Николаевне исполнилось 80 лет.

Александр Михалев

20 июня, стало известно о смерти Александра Михалева. У него был рак крови. Его несколько дней назад отвезли в новосибирскую больницу. Александр Михалев - один из достойных горожан, который проявил себя и в спорте, и в общественной жизни. Александру 1 июня 2020 года исполнилось 40 лет.

Сергей Пушкарев

31 января на 65 году жизни скончался после продолжительной болезни тренер по боксу МБУ СШ "Олимп", мастер спорта международного класса, тренер высшей категории Пушкарев Сергей Александрович. Он воспитал ни одно поколение хороших спортсменов. Был для них не просто тренером, а наставником и учителем. За всю свою тренерскую работу воспитал 5 мастеров спорта, около 10 кандидатов в мастера спорта, много спортсменов-разрядников.

Михаил Бреславский

13 октября 2020 года скоропостижно скончался Бреславский Михаил Михайлович. Ему было 65 лет. Михаила Бреславского многие запомнят, как необыкновенно талантливого и открытого человека. Его бардовские песни трогают за душу и приносили ему славу. Михаил Михайлович был многократным лауреатом и дипломантом нескольких музыкальных фестивалей а разных регионах страны.

Кроме того, Михаил Бреславский много лет отдал работе в бердской газете «Свидетель». Именно он в свое время занимался версткой, отвечая за то, как выглядит первая полоса и другие газетные страницы.

Лилия Баннова

Умерла в реанимации со 100% поражения легких 41-летняя Лилия Баннова из Бердска утром, 5 ноября.Лилии Банновой был 41 год. Ее больше не увидят живой ни супруг, ни 20-летняя дочь Алина, ни 10-летний сын с ДЦП. Человек буквально сгорел чуть больше, чем за неделю от коронавируса. Бердчанка почувствовала себя неважно вечером 25 октября. Поднялась температура. На следующей день к жару добавился кашель. Еще через день температура стала подходить к критической отметке — почти 40 градусов. Вызвали врача на дом, но он не приехал. А матери становилось все хуже.

Тамара Гречман

29 апреля из жизни ушла Тамара Михайловна Гречман. Она много лет была подписчицей газеты "Курьер.Среда.Бердск". И мы все в редакции привыкли к ее громкому и бодрому голосу, когда она каждую среду приходила за газетой:

- Это я, ваша подписчица Гречман! - говорила она и забирала свежий номер.

- Я ухожу домой, туда, откуда мы все пришли. Вы не плачьте, Галина Владимировна! Там всем будет хорошо и спокойно, - сказала она в одну из последних встреч.