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Получило разрешение Минздрава на исследования препарата-антидота для лечения коронавируса ФМБА

12:00 31.12.2020 Фото: ФМБА
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Инновационный лекарственный препарат на основе механизма РНК-интерференции, обладающий прямой противовирусной активностью в отношении новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 был разработан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой.

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Исследование будет проводиться на базе Института иммунологии ФМБА России
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Получило разрешение Минздрава на исследования препарата-антидота для лечения коронавируса ФМБАПообещала привиться от коронавируса в порядке очереди МеркельЕщё 1010 новостей

Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение Минздрава России на проведение клинического исследования лекарственного препарата для лечения COVID-19, разработанного в рамках госзадания учеными Института иммунологии ФМБА России по поручению руководителя Агентства Вероники Скворцовой.

Министерство здравоохранения Российской Федерации провело экспертизу доклинических исследований препарата для лечения COVID-19, разработанного в ФМБА России. По результатам экспертизы было выдано разрешение на проведение первой фазы клинических исследований. В рамках этой фазы планируется изучить безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев. Исследование будет проводиться на базе Института иммунологии ФМБА России. В настоящий момент испытательный центр проводит подготовку к клиническим исследованиям. Ведется набор добровольцев.

«Если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире», - заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова в ходе рабочей встречи с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Вероника Скворцова также отметила, что доклинические исследования данного препарата показали, во-первых, полную безопасность этого препарата в связи с тем, что он не действует на организм и на иммунитет человека. И с другой стороны – высокую эффективность, превышающую 99%.

Инновационный лекарственный препарат на основе механизма РНК-интерференции, обладающий прямой противовирусной активностью в отношении новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 был разработан по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой.

В соответствии с установленным государственным заданием, ученые из Института иммунологии ФМБА России разработали и запатентовали (патент №2733361) лекарственный препарат, представляющий собой комбинацию синтетических малых интерферирующих РНК (миРНК), специфически связывающихся с геномной РНК коронавируса SARS-CoV-2 по принципу комплементарности. В результате подавляется репликация коронавирусаSARS-CoV-2 путём разрушения его генома и мРНК генов ORF1 (ORF1a, ORF1b) в участках, кодирующих РНК-полимеразу RdRP и лидерный протеин nsp1, а также гена нуклеопротеина N SARS-CoV-2. То есть препарат специфически выключает активность коронавируса SARS-CoV-2 и убивает его, а не только влияет на симптомы заболевания.

Источник: ФМБА

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Получило разрешение Минздрава на исследования препарата-антидота для лечения коронавируса ФМБА