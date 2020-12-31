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Смогут легально осуществлять операции с криптоактивами с 1 января жители России

12:15 31.12.2020 Фото: Pixabay
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Реестр операторов информационных систем, которые выпускают ЦФА, будет вести Банк России.

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Новый закон закрепляет само понятие “цифровые финансовые активы”

Отношения, возникающие при выпуске, учёте и обращении цифровых финансовых активов и криптовалюты в России будут регулироваться отдельным законом. Соответствующий документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Новый закон, в частности, закрепляет само понятие “цифровые финансовые активы”. Это — любые цифровые финансовые права, которые фиксируются, выпускаются, обращаются и учитываются в информационной системе. Таким образом могут выпускаться, например, обеспеченные активы — так называемые стэйблкоины. Документ вносит также определение цифровой валюты.

Так, согласно вступающему в силу закону, криптовалюта — это совокупность электронных данных, цифрового кода или обозначения. Документ устанавливает правила выпуска, учёта и обращения цифровых финансовых активов (ЦФА), определяет особенности деятельности оператора информационной системы, которая выпускает такие активы, и особенности отношений, возникающих при обороте цифровой валюты.

Помимо этого, предусматривается, что правоотношения, возникающие при выпуске, учёте и обращении ЦФА, в том числе с участием иностранных лиц, будут регулироваться российским правом. Реестр операторов информационных систем, которые выпускают ЦФА, будет вести Банк России. На него также возлагается надзор за их деятельностью. Отметим, что закон был разработан группой депутатов и сенаторов.

Напомним также, что зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев ранее сказал, что цифровые финансовые активы могут широко использоваться в гражданском обороте. Они, в частности, могут быть объектом купли, продажи, обмена и передачи в залог. При этом в отношении цифровой валюты установлен принципиальный запрет на её использование в качестве законного средства платежа за товары, работы и услуги на территории Российской Федерации, подчеркнул сенатор.

Источник: Парламентская газета

биткоин криптовалюта новое понятие
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