Погиб в ДТП спикер областной думы Алексей Константинов

Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов на своей странице во "ВКонтакте".

"Алексей Дмитриевич был за рулем, в Тверской области. Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев", — добавил глава области.

Миронов выразил соболезнования всем, кто знал Константинова.

Авария произошла около 14:00 на 90-м километре трассы Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец​. Hyundai Santa Fe 56-летнего Константинова столкнулся с Mazda, за рулем которой сидела 37-летняя женщина. Политик скончался на месте, женщину госпитализировали.