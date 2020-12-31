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Погиб в ДТП спикер областной думы Алексей Константинов

10:38 31.12.2020 Фото: страница Алексея Константинова во ВКонтакте
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Hyundai Santa Fe 56-летнего Константинова столкнулся с Mazda, за рулем которой сидела 37-летняя женщина.

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Миронов выразил соболезнования всем, кто знал Константинова
Спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов погиб в ДТП, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов на своей странице во "ВКонтакте".
"Алексей Дмитриевич был за рулем, в Тверской области. Это огромное горе для близких и родных, большая потеря для ярославцев", — добавил глава области.
Миронов выразил соболезнования всем, кто знал Константинова.
Авария произошла около 14:00 на 90-м километре трассы Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец​. Hyundai Santa Fe 56-летнего Константинова столкнулся с Mazda, за рулем которой сидела 37-летняя женщина. Политик скончался на месте, женщину госпитализировали.
СУ СК по региону начало проверку. На место аварии выехало руководство СУ, следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, криминалисты и сотрудники Кашинского межрайонного следственного отдела.
депутат погиб в дтп умер Алексей Константинов Сергей Миронов
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От редакции

Соболезнуем.

Я, 31 декабря 2020 10:52
Рядовое ДТП. зачем там следователи по расследованию особо важных дел? Не был бы спикером - обошлись бы рядовыми гаишниками

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