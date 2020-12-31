Двери и стеновые панели, выпускаемые
на предприятии «Убертюре», всегда отличались
высоким качеством и доступными ценами.
на предприятии «Убертюре», всегда отличались
высоким качеством и доступными ценами.
У вас есть возможность сделать нужную покупку во время новогодних праздников. Мы позаботились о том, чтобы 2021 год начался у вас с приятных впечатлений.
Ознакомиться с ассортиментом «Убертюре» можно не только в интернет-магазине uberture.ru, но и фирменном магазине, который находится на производственной площадке предприятия в Бердске по адресу: ул. Ленина 89/6. В просторном салоне магазина выставлены стеновые панели и межкомнатные двери различных цветов и модификаций.
Выбор дверей огромен - от строгих в стиле «Модерн» до вычурной классики, двери подойдут как для дома, так и для офиса.
Ознакомиться с ассортиментом «Убертюре» можно не только в интернет-магазине uberture.ru, но и фирменном магазине, который находится на производственной площадке предприятия в Бердске по адресу: ул. Ленина 89/6. В просторном салоне магазина выставлены стеновые панели и межкомнатные двери различных цветов и модификаций.
Выбор дверей огромен - от строгих в стиле «Модерн» до вычурной классики, двери подойдут как для дома, так и для офиса.
В магазине созданы все условия для качественного обслуживания покупателей. Наши преимущества: не нужно ходить по огромным торговым центрам с большой скученностью людей (сейчас это актуально), из широкого ассортимента вы обязательно подберете с помощью консультанта нужный товар по выгодной цене.
Для бердчан и наших соседей есть еще плюс. Он в том, что не нужно тратить время на утомительные поездки в Новосибирск, ведь все есть здесь рядом и с хорошим сервисом. Консультант магазина поможет подобрать и рассчитать необходимое количество нужного вам товара.
Магазин является участником программы «Халва» от «Совкомбанка». Это позволит вам без стеснения своего бюджета совершить покупку сейчас, не откладывая ее на потом.
Для бердчан и наших соседей есть еще плюс. Он в том, что не нужно тратить время на утомительные поездки в Новосибирск, ведь все есть здесь рядом и с хорошим сервисом. Консультант магазина поможет подобрать и рассчитать необходимое количество нужного вам товара.
Магазин является участником программы «Халва» от «Совкомбанка». Это позволит вам без стеснения своего бюджета совершить покупку сейчас, не откладывая ее на потом.
В новогодние каникулы режим работы магазина:
выходные дни - 1, 2, 3, 6, 7 и 10 января;
рабочие дни - 4 и 5 января с 10.00 до 15.00, 8 и 9 января с 10.00 до 15.00;
с 11 января 2021 года магазин работает в обычном режиме - с 9.00 до 18.00.
выходные дни - 1, 2, 3, 6, 7 и 10 января;
рабочие дни - 4 и 5 января с 10.00 до 15.00, 8 и 9 января с 10.00 до 15.00;
с 11 января 2021 года магазин работает в обычном режиме - с 9.00 до 18.00.
Магазин Убертюре ждет жителей Бердска и Новосибирской области по адресу: Бердск, ул. Ленина, 89/6
Вопросы можно задавать по телефонам:
8-913-930-41-96, 8 (383) 238-09-42
Часы работы:
Пн-Пт - с 9-00 до 19-00 (без перерыва),
Сб - с 10-00 до 18-00 ( без перерыва),
Вс- выходной.
Интернет-магазин: uberture.ru
Вопросы можно задавать по телефонам:
8-913-930-41-96, 8 (383) 238-09-42
Часы работы:
Пн-Пт - с 9-00 до 19-00 (без перерыва),
Сб - с 10-00 до 18-00 ( без перерыва),
Вс- выходной.
Интернет-магазин: uberture.ru
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ПАО «Совкомбанка» Генеральная лицензия ЦБ РФ №963