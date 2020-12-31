В новогодние каникулы режим работы магазина:

выходные дни - 1, 2, 3, 6, 7 и 10 января;

рабочие дни - 4 и 5 января с 10.00 до 15.00, 8 и 9 января с 10.00 до 15.00;



с 11 января 2021 года магазин работает в обычном режиме - с 9.00 до 18.00.