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Погибли 28 человек при террористической атаке на автобус в Сирии

10:39 31.12.2020 Фото: РИА Новости
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Атака произошла около 16:00 на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира в районе поселения Кабажеб.

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Война в Сирии продолжается с 2011 года

В Сирии 28 мирных жителей погибли и 13 получили ранения при нападении террористов на пассажирский автобус, сообщило государственное информагентство САНА.

Атака произошла около 16:00 на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира в районе поселения Кабажеб.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке.

В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Сегодня на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

автобус Алеппо сирия террористтическая атака
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От редакции

Когда это закончится?

Аноним, 31 декабря 2020 10:58
НВР:
Нам в Бердске , что до этой Сирии? Я уверен, большинство Сирийцев не знают где Россия, западная Сибирь, НСО и тем более им плевать чем живёт Бердск.

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