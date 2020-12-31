Погибли 28 человек при террористической атаке на автобус в Сирии

Атака произошла около 16:00 на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира в районе поселения Кабажеб.

Война в Сирии продолжается с 2011 года

В Сирии 28 мирных жителей погибли и 13 получили ранения при нападении террористов на пассажирский автобус, сообщило государственное информагентство САНА.

Атака произошла около 16:00 на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира в районе поселения Кабажеб.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке.

В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Сегодня на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.