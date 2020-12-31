Кто стал победителем шоу "Голос", стало известно

В финал "Голоса", который транслировался в прямом эфире Первого канала 30 декабря, вышли Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова, Василий Пасечник из команды Басты и Яна Габбасова из команды Полины Гагариной. По итогам зрительского голосования, набрав 51,1%, победителем стала Габбасова. Лучшим наставником сезона признан Баста.