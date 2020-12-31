Кто стал победителем шоу "Голос", стало известно

Яна Габбасова стала победителем нового сезона телепроекта "Голос" на Первом канале, лучшим наставником признан Баста.
В финал "Голоса", который транслировался в прямом эфире Первого канала 30 декабря, вышли Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова, Василий Пасечник из команды Басты и Яна Габбасова из команды Полины Гагариной. По итогам зрительского голосования, набрав 51,1%, победителем стала Габбасова. Лучшим наставником сезона признан Баста.
"Голос" — российское развлекательное вокальное шоу талантов, которое является версией формата телевизионного конкурса The Voice, придуманного голландским продюсером Джоном де Молем. Выходит в эфир Первого канала с 5 октября 2012 года.
Источник: ria.ru