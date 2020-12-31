Россия - Швеция: играет молодежка, смотрите прямую трансляцию

Матч группы B Россия — Швеция в Эдмонтоне (Канада) на арене Rogers Place.

Россия - Швеция Россия U20 и Швеция U20 проведут встречу 31 декабря 2020 года, в 05:30 (мск), в рамках первенства хоккейной лиги «Молодёжный ЧМ U20».

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