Россия U20 и Швеция U20 проведут встречу 31 декабря 2020 года, в 05:30 (мск), в рамках первенства хоккейной лиги «Молодёжный ЧМ U20».
Россия - Швеция: играет молодежка, смотрите прямую трансляцию
10:25 31.12.2020
Матч группы B Россия — Швеция в Эдмонтоне (Канада) на арене Rogers Place.
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