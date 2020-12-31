Отправили двух здоровых пенсионерок в санаторий в Новосибирске. Они там заразились коронавирусом и умерли

Путёвки в новосибирский PARUS medical resort & spa пенсионерки получили в поликлинике

Двух здоровых жительниц ХМАО направили в санаторий, где проходят реабилитацию после короны. Там они заразились и умерли.

Путёвки в новосибирский PARUS medical resort & spa пенсионерки получили в поликлинике. Несмотря на то, что обе входили в группу риска и имели хронические болезни. Женщины всё же поехали и разместились. И быстро подхватили заразу. Первую пациентку (66 лет) госпитализировали только через неделю, она скончалась в больнице с 85 процентами поражения лёгких.

Второй, 79-летней пациентки, не стало через две недели. Её дочери прислали мешок с вещами, на которых было написано: "Кострова умерла". Самоизоляцию в санатории не соблюдали, там есть заражённые люди. Полиция проводит проверку, директор же утверждает, что женщины приехали уже инфицированными.

Источник: телеграм