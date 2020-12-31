2021 будет лучше. Знаем точно: С новым годом, дорогие жители Бердска

Уходящий 2020 год оказался неожиданным и проверил нас на прочность, но сделал более сильными и отзывчивыми. Переворачиваем страницу истории, с надеждой глядя в 2021-й. Поздравления от "Курьер. Среда. Бердск".

С Новым годом!

Дорогие друзья, подходит к концу 2020 год, который назвали самым сложным в истории человечества. Да, во многом он был неожиданным и непредсказуемым, но он все равно подарил каждому из нас что-то радостное, важное и приятное. Уходящий год сделал нас более дружными и отзывчивыми, более сильными и жизнестойкими, более уверенными в себе и внимательными к другим. Пример тому — помощь оставшимся без денег семьям, которую оказывали бердские благотворители. Честь и хвала им за это.

Главным событием 2020-го в Бердске, пожалуй, стали выборы мэра, с которым горожане связывают надежды на лучшее на следующие пять лет. Кроме того, бердчане показали свою гражданскую позицию: они активно отстаивали свои права ради комфортной жизни наших детей, ради справедливой зарплаты.

Год, несомненно, останется в памяти каждого. Однако мы переворачиваем страницу в ожидании чудес и исполнения желаний. Так хочется узнать, что ждет нас впереди, что принесет нам новый год. Пусть для каждого он станет особенным, ярким, запоминающимся, вдохновляющим, наполненным успехами и достижениями. Пусть наши ошибки, неприятности и горести останутся в прошлом. В новый же год давайте войдем с открытыми сердцами и светлыми мыслями, полными идей, сил, надежд.

Мы хотим пожелать всем веры в себя и свои силы, чтобы 2021 год стал для вас годом реализации самых смелых решений, открытия новых горизонтов и достижения новых вершин. Пусть светлые события уходящего года найдут продолжение в новом году. Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди и тепло семейного очага. От всей души желаем, чтобы наступающий год стал для вас самым счастливым и щедрым, а в домах было уютно и комфортно от сердечной теплоты близких и родных людей.

С Новым годом!

С любовью, ваш «Курьер. Среда. Бердск»

________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.