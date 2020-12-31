Расселять будут не только аварийные дома. Подписал закон о всероссийской реновации Путин

Нам надо понять, что надо жить не только в хорошем жилье, а создавать вокруг него и комфортную среду обитания

Стало возможно проведение всероссийской реновации, президент подписал закон. Есть только одна проблема, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель направления "Строительство и ЖКХ" общественной организации "Опора России" Евгений Шлеменков.

Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий страны. Этот документ позволяет провести масштабную реновацию и ускорить процесс расселения аварийного и ветхого жилья в регионах.

Теперь субъекты получили право самостоятельно утверждать программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, как это уже происходит в Москве. Жильцы домов в свою очередь смогут повлиять на решение властей. Включить объект в программу можно будет после получения согласия двух третей собственников квартир. Чтобы отказаться, достаточно одной трети голосов.

У этой программы есть только одна проблема, считает Евгений Шлеменков, она отлично сработает в мегаполисах, но что будет в небольших городах –пока вопрос.

"Нам надо понять, что надо жить не только в хорошем жилье, а создавать вокруг него и комфортную среду обитания. Мы придем к тому, что надо перестраивать наши города, надо создавать такие условия, при которых людям будет удобно жить, работать, развиваться, учиться и все прочее. Тут нет, против чего возражать, но важно, как это будет все происходить. Самое главное, что провести реновацию в крупных мегаполисах очень просто, а вот проблему составляет реализация этой программы в малых городах. Но если мы не будет создавать в малых городах условиях для нормального быта и работы, то мы получим еще большие проблемы в мегаполисах. Люди будут туда мигрировать", – рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.