Стало больше криминала в России в 2020 году. В чем причина, объяснил эксперт

Рост преступности наблюдается в 50 из 85 регионов страны

В России увеличилось количество преступлений, отчиталась Генпрокуратура. В каких сферах жизни криминала стало больше и почему так произошло, рассказал в интервью радио Sputnik доктор юридических наук, криминолог Яков Гилинский.

За 11 месяцев 2020 года в стране зафиксирован рост преступлений на 1,2%. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России в отчете за прошедшие месяцы. Общее число зарегистрированных преступлений достигло отметки в 1,9 миллиона случаев.

Рост преступности наблюдается в 50 из 85 регионов страны. В лидерах по числу выявленных преступлений Санкт-Петербург, Москва и Новосибирская область. Наибольшее снижение зафиксировали в Воронежской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии.

Каких именно преступлений стало больше, рассказал в интервью радио Sputnik юрист и криминолог Яков Гилинский.

"Все эти годы растет мошенничество. Думаю, что в этом году опять оно растет. Одно дело сидя в кресле за чашкой кофе снять миллион долларов в банке другой страны, а другое дело на улице у старушки с ножом отобрать 100 рублей. Мошенничество гораздо выгоднее и безопаснее, поэтому оно растет и будет расти. Растет киберпреступность и будет расти", – рассказал криминолог.

Для сравнения, с 2017 года цифра фиксируемых преступлений в России не сильно изменилась. За прошедшие 3 года Генпрокуратура ежегодно выявляла от 1,8 до 1,9 миллионов случаев криминала.