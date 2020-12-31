Призвал решить масочную проблему образованием и деньгами Онищенко

Для пожилых или малообеспеченных людей стимул к ношению медицинских масок, по словам Геннадия Онищенко, должен быть другим.

Молодых или обеспеченных, по мнению Геннадия Онищенко, надо просвещать

Решить проблему нежелания россиян носить медицинские маски можно повысив образованность молодых и бесплатно раздавая маски пожилым, заявил в интервью радио Sputnik депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Способы стимулирования россиян к соблюдению правил безопасности во время эпидемии коронавируса зависят от возраста и достатка, считает депутат. Молодых или обеспеченных, по мнению Геннадия Онищенко, надо просвещать.

"Мы необразованные, мы знаем правила, но не выполняем их. Образованный человек правила безопасности знает и выполняет их. Поймите, что маски человек носит не для того, чтобы кому-то сделать лучше, а чтобы себя защитить. Мы этого человека штрафуем за то, что он не хочет сам себя защищать. Абсурдность этой идеи состоит в том, что людей приходится штрафовать. Носите маски", – призвал депутат.

Для пожилых или малообеспеченных людей стимул к ношению медицинских масок, по словам Геннадия Онищенко, должен быть другим. Он призвал раздавать им маски бесплатно.

"Наши бедные пенсионеры – это самые уязвимые для вируса люди. Им я бы им раздавал эти маски, поскольку они точно их сами не могут купить. Я знаю, какую пенсию получает моя мама, и она на эти деньги ничего не сможет купить, но у нее есть я. Это мой святой долг обеспечить ее, но у многих другая ситуация. Мы должны им дать средства защиты и заставлять носить маски их не надо будет", – заключил Геннадий Онищенко.