Рассказали о планах на Новый год и каникулы школьники из Новосибирска

Школьников, которые не планируют посвящать время учебе попросили рассказать, почему они не будут учиться на каникулах.

Большинство проведут Новый год с друзьями

Образовательная компания MAXIMUM Education опубликовала результаты новогоднего опроса российских школьников. Исследование проводилось 22-23 декабря, количество участников опроса – 1 тысяча человек. География – все регионы России.

Абсолютное большинство опрошенных школьников, 87%, собираются встретить Новый год в кругу семьи. 8% респондентов собираются встретить Новый год с друзьями.

95% опрошенных школьников проведут праздники дома или у родственников, в путешествие по России отправятся 5% школьников.

62% опрошенных школьников заявили, что пандемия коронавируса никак не повлияла на их планы на новогодние каникулы. 37% школьников признались, что им пришлось поменять планы на каникулы из-за пандемии.

Школьников попросили рассказать, чем они планируют заниматься в новогодние праздники. Самым популярным стал ответ «проводить время с родителями и друзьями» - 78% опрошенных. В топ-5 также вошли: учиться - 56% , гулять - 54%, смотреть сериалы - 49%, читать книги - 46%.

Школьников, которые планируют уделять время учебе попросили рассказать, сколько часов в день они планируют тратить на учебу. Выяснилось, что большинство, 56%, планируют тратить на учебу 1-3 часа ежедневно, 24% - более 3 часов в день, 20% - менее часа в день.

Школьников, которые не планируют посвящать время учебе попросили рассказать, почему они не будут учиться на каникулах. 82% школьников в качестве причины назвали желание полноценно отдохнуть, 8% признались, что не будут учиться из-за лени, 10% школьников в качестве причины указали «другие планы».