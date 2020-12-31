Шесть стран оказали продовольственную помощь КНДР на $10,5 млн. Россия тоже в списке

Прогнозируется, что до конца апреля следующего года климат в КНДР будет более сухим, чем обычно.

Россия вложила 3 млн долларов

В этом году шесть стран, в том числе Россия, Швейцария, Швеция, Норвегия, Канада и Болгария, предоставили Северной Корее продовольственную помощь на сумму 10,5 млн долларов. Согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), подобная поддержка оказана КНДР в рамках проекта Всемирной продовольственной программы.

Швейцария оказала продовольственную помощь КНДР на наибольшую сумму - 5,2 млн долларов. За ней следуют Россия – 3 млн долларов, Швеция – 1 млн долларов.

Замыкают список Норвегия, Канада и Болгария. Между тем, в отчёте, опубликованном недавно Всемирной продовольственной организацией (FAO), говорится, что в нынешнем году было зафиксировано явление Ла-Нинья - охлаждение поверхности части Тихого океана. Это, по мнению экспертов, приведёт к сокращению урожая в КНДР в следующем году.

В отчете СК включена в список стран с высоким риском продовольственной безопасности, вызванным явлением Ла-Нинья. Прогнозируется, что до конца апреля следующего года климат в КНДР будет более сухим, чем обычно. Это окажет негативное влияние на урожай пшеницы, ячменя и картофеля в июне и июле следующего года.

Источник: world