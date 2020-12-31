У шведов аж 54 победы подряд на групповых этапах МЧМ. Но титул за это время лишь один

Кто знает, будет ли обратный эффект от их поражения – возможно, однажды шведы перестанут побеждать в групповых раундах, зато в плей-офф обретут финскую эффективность последнего времени.

За 14 лет шведы выиграли только одно золото – в 2012-м

31 декабря 2006-го Швеция проиграла последний матч группового турнира МЧМ-2007 американцам. Для скандинавов, которые тогда были хозяевами чемпионата, та игра мало что значила, но спустя 14 лет она занимает важное место в истории: это последнее на данный момент поражение шведов в групповых этапах МЧМ. За годы матчи неоднократно переходили в овертайм, в серию буллитов, но сборная каждый раз побеждала в любых обстоятельствах.

Как известно, за 14 лет шведы выиграли только одно золото – в 2012-м, и даже при подавляющем преимуществе по броскам в финале со сборной России могли спокойно упустить победу на последней минуте. Шведский феномен плей-офф – разговор другой, и скандинавы наверняка жалеют, что их невероятная серия началась не где-нибудь в 80-х – до 1997-го плей-офф на МЧМ не было.

На данный момент, после матча с Австрией, у шведов 54 победы подряд на групповых этапах МЧМ и 276 заброшенных шайб за это время. Ни одна сборная не знала ничего подобного, и даже у канадской сборной, периодически доминировавшей на турнирах U20, максимальная победная серия составляет полтора десятка матчей.

Понятно, что такое соотношение побед в группе и итоговых титулов шведов особо не радует. Генменедежер сборной Юхан Франссон говорил канадской прессе: «Конечно, эта серия – фантастика, ее уже никто не побьет. Но у нас каждый год на турнир едет новая команда, все начинается с листа. Я никогда не слышал, чтобы в нашей команде кто-то вспоминал об этом, ни разу не видел игрока, упоминавшего ее. Канадские медиа говорят об этом гораздо больше, чем шведские – у нас дома об этом вспоминают весьма редко».

Томми Монтен – главный тренер, который должен был поехать на турнир, но не смог из-за коронавируса, продолжил: «За мои четыре года в штабе сборной я особенно об этом не думал. Дважды мне казалось, что серия закончится, но те игры мы все же выигрывали. В прошлом году с финнами, когда Хегландер забил невероятный гол, мы уступали в конце третьего периода, но сравняли и выиграли в овертайме. В 2018-м мы вели 4:0 против США, они приложили невероятные усилия и отыгрались в концовке – а в итоге в овертайме все равно забил Адам Боквист».

Но одна из ведущих шведских газет «Экспрессен» все же спросила о серии нынешний состав и тренеров сборной, на что получила вполне ожидаемые ответы. «Да, эта серия очень нас радует, но мы на ней не заостряемся, просто хотим выходить и выигрывать каждый матч» – сказал изданию и.о шведского тренера Йоэль Реннмарк. Один из лидеров обороны Тобиас Бьорнфут тоже заявил, что «надо выигрывать каждый матч».

Несмотря на всю плюшевость шведов в плей-офф, в играх группового этапа они не раз и не два выгрызали победу на последних минутах игры. Сборная России, например, последние четыре матча на групповых турнирах проиграла им в в одну шайбу – и некоторые из них очень обидно.

На МЧМ-2012 наша молодежка вела 3:0 после первого периода, до 53-й минуты счет был 3:1, но шведы сравняли – причем в овертайм игру перевел гол Макса Фриберга за восемь секунд до конца матча.

После игры Евгений Кузнецов взорвался: «Где-то сами проиграли, конечно, но когда набираешь за 30 минут удалений, тяжело выиграть. Я вообще не знаю, кто нас судил. Так нельзя. Просто в одну сторону свистел. У шведов вообще не было удалений. Тяжело очень так играть.

Да, у нас были удаления, но все равно, когда судья гасит одну команду, он должен хоть немножко дать. Мы один раз отыграли в большинстве и второй раз тут же. Тяжело играть вчетвером весь матч и как он нас еще втроем в овертайме не оставил, я не знаю». Шведы за игру получили два удаления, причем после 25-й минуты в бокс не уезжали.

Через два года, на домашнем для шведов турнире, Россия провела с ними очень типичный для сборной Михаила Варнакова матч: спала первый период, потом начинала резко бегать, когда разрыв достигал парочки шайб. Так было и на Новый год-2014: 0:2 превратились в 2:2, но за две минуты до конца игры де ла Роз забил победный.

Наконец, наш последний со шведами матч на групповой стадии – 2018-й, самый блеклый турнир брагинской эры и по результату, и по игре. Но шведам удавалось противостоять сравнительно успешно – пусть наша сборная не вела в счете ни разу, но не давала сопернику оторваться.

«Урок всем, кто хочет выиграть у шведов: перекройте им поперечную передачу, парни! Брагинцы сегодня ночью перекрыли наглухо: не прошла бы не то что нюландеровская подкидка, а целый шведский скорый поезд – пути разобрали какие-то армянские ребята» – писал тогда о бригаде Полодяна, Манукяна и Алтыбармакяна Никита Петухов.

Теперь у сборной другой тренер – и, возможно, именно он остановит безумную серию. Когда канадцы писали о рекордах «тре крунур», то обратились и к Игорю Ларионову, который вспомнил, что взрослая сборная при нем как-то выиграла 39 игр подряд. Две недели назад Ларионов говорил, что уже ждет этой игры.

Кто знает, будет ли обратный эффект от их поражения – возможно, однажды шведы перестанут побеждать в групповых раундах, зато в плей-офф обретут финскую эффективность последнего времени.

Источник: sports