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Обжаловать штраф за нарушение ПДД теперь можно дистанционно. Путин подписал указ

12:25 31.12.2020 Фото: pxhere
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Авторами законопроекта стала группа депутатов фракции "Единая Россия".

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Обжаловать штраф с камер можно будет дистанционно

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается разрешить россиянам в электронном виде обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Авторами законопроекта стала группа депутатов фракции "Единая Россия". Согласно инициативе, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении в случае фиксации нарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи может быть также подана в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, или посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда.

Кроме того, копия решения по жалобе на постановление по делу о правонарушении, в случае его фото- или видеофиксации, может быть направлена в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с использованием портала "Госуслуги" в течение трех дней со дня вынесения решения.

госуслуги обжаловать дистанционно штраф с камер
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