Стал звездой Сети толстый кот Орешек с очень странной мордой

8-летний кот Орешек, которого его 20-летний хозяин Сидни забрал из приюта для животных, был обречен на славу в Сети.
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Первое время в новом доме животное иногда не различало открытые и закрытые двери, но за три месяца, проведенных у Сидни, кот совершенно освоился.
Известно, что Орешек частично слепой и глухой, что не отражается на качестве его жизни.
Странная морда – это порок внутриутробно развития. Орешек также частично слепой и глухой, что не отражается на качестве его жизни.
У кота появился свой Instagram и море поклонников.