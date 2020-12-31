Стал звездой Сети толстый кот Орешек с очень странной мордой

Орешек частично слепой и глухой, что не отражается на качестве его жизни.

Странная морда – это порок внутриутробно развития

8-летний кот Орешек, которого его 20-летний хозяин Сидни забрал из приюта для животных, был обречен на славу в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🥜 peanut (@oldboypeanut)

Первое время в новом доме животное иногда не различало открытые и закрытые двери, но за три месяца, проведенных у Сидни, кот совершенно освоился.

Известно, что Орешек частично слепой и глухой, что не отражается на качестве его жизни.

Странная морда – это порок внутриутробно развития. Орешек также частично слепой и глухой, что не отражается на качестве его жизни.

У кота появился свой Instagram и море поклонников.