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Стал звездой Сети толстый кот Орешек с очень странной мордой

12:23 31.12.2020 Фото: инстаграм
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Орешек частично слепой и глухой, что не отражается на качестве его жизни.

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Странная морда – это порок внутриутробно развития

8-летний кот Орешек, которого его 20-летний хозяин Сидни забрал из приюта для животных, был обречен на славу в Сети.

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Публикация от 🥜 peanut (@oldboypeanut)

Первое время в новом доме животное иногда не различало открытые и закрытые двери, но за три месяца, проведенных у Сидни, кот совершенно освоился.

Известно, что Орешек частично слепой и глухой, что не отражается на качестве его жизни.

Странная морда – это порок внутриутробно развития. Орешек также частично слепой и глухой, что не отражается на качестве его жизни.

У кота появился свой Instagram и море поклонников.

кот орешек порок развития странная морда
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