Оценила развитие пандемии коронавируса зимой 2021 года Попова

Она также не рекомендовала устраивать большие застолья

Главный санитарный врач России Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России неоднозначно стабильной и предупредила, что многое будет зависеть от того, как россияне проведут новогодние праздники. Такое заявление она сделала в эфире телеканала "Россия 1".

"Ситуация пока еще неоднозначно стабильная. Вот как мы проведем эти праздники, так мы дальше и будем жить до конца зимы, это абсолютно точно", - сказала она (цитата по ТАСС).

Глава Роспотребнадзора также посоветовала не устраивать большие застолья, рекомендовала провести новогодние праздники на свежем воздухе, заниматься спортом.

Она также не рекомендовала устраивать большие застолья. "Не нужно больших застолий с людьми, которых вы давно не видели. Здесь высокие риски, потому что, когда мы общаемся за столом, мы общаемся без масок, общаемся долго", - сказала Попова, отметив, что примеры случаев заражения в подобных ситуациях уже есть.

Руководитель санитарного ведомства напомнила, что в марте текущего года люди, которые вместе пели в хоре, заболели коронавирусом. По ее словам, подобная ситуация также произошла осенью текущего года - семья из 10-15 человек собралась на большое застолье, и через неделю оказалось, что большинство из них заразились коронавирусом, так как среди них оказался один заболевший.